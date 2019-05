Anthony, retrato de una pesadilla en el Tzanetatos

viernes 3 de mayo de 2019 - 12:02 a.m.

La CSS dice que investigará lo que ocurrió con los procedimientos que se le realizaron

El 23 de abril de 2018 Anthony López, un joven que acaba de cumplir 18 años de edad, entró a pie al Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos, ubicado en Tocumen, y ahora esta postrado en una cama.

Su madre, Johana Palacios, narró con dolor que su hijo no puede caminar y hasta ha perdido peso. Anthony ha permanecido un año y nueve días en este hospital.

Palacios contó que a su hijo le salió un tumor benigno en la mandíbula (ameloblastoma) y fue operado el 26 de abril de 2018, pero luego de eso todo se complicó.

‘Cuando sale de la operación estaba consciente, me saluda, me levanta la mano', sentí un alivio en mi pecho, sin embargo, al día siguiente empezó a hincharse todo. Esto implicó que Anthony volviera a la sala de cirugías. ‘Esa vez salió anestesiado, dormido', detalló.

Pero la pesadilla de la familia apenas comenzaba. Al joven cuando estaba en la sala se le salió el tubo de la boca, se quedó sin oxígeno y, para su mala suerte, esto sucedió cuando no había doctores, enfermeras que le pudieron dar los primeros auxilios. Lo que provocó que le diera un derrame cerebral, entrara en choque y queda en coma por unos 15 días.

‘Dios mio', dirás, pero el calvario del chico no terminó con el derrame, pues posteriormente, según su madre, le colocaron un catéter en el pulmón derecho y se lo perforaron.

‘Parece que no saben colocar catéter', dijo su mamá indignada. Además considera que ha habido negligencia médica. Después, el joven entró en coma de nuevo, porque le dio pulmonía. ‘Al despertar del coma, le colocan otro catéter en el otro pulmón e igual se lo perforan. A mi hijo le perforaron los dos pulmones, aunque parezca irreal. Luego, Anthony adquiere una bacteria hospitalaria que lo tiene en el nosocomio', resaltó su madre.

Ella ha solicitado que le den salida para llevárselo para su casa, como también le ha pedido al despacho de la primera dama y el presidente Juan Carlos Varela que los ayuden con una auxiliar en casa, por todo lo que ha vivido su hijo.

‘Él no puede caminar, está encamado, aquí no le hacen terapia, la alimentación se la ponen a las 11 de la mañana, no le dan vitaminas, no le hacen los movimientos adecuados, le han salido cinco úlceras y ha perdido demasiado peso. Me han tenido hace nueve meses de reunión en reunión con las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) y me han mareado como dice el buen panameño', dijo molesta.

Eric Perdomo, director Nacional de Prestaciones en Salud de la CSS, dijo que han tenido muy buena comunicación con los familiares de Anthony. 'Ya se ha hecho toda la coordinación necesaria y se le debe estar dando salida en el día de hoy [ayer] debe estar en su casa mañana [hoy] a más tardar, hemos coordinado la ambulancia y todo lo necesario para su traslado'.

Agregó que lo que ocurre es que el padecimiento de Anthony, el protocolo de salida involucra que primero sea evaluado por múltiples disciplinas, esto incluye trabajo social, lo que son las especialidades de las patologías que tiene. También incluye que sea evaluado por cuidados paliativos. Perdomo señaló que la CSS está en proceso de investigar lo que ocurrió con los procedimientos que se le hicieron.