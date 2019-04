Amenazan con arma a activista, Foro de Mujeres condena el acto

jueves 11 de abril de 2019 - 12:13 a.m.

Por esto se interpuso una denuncia ante la DIJ y se le dio protección

Las denuncias son cada vez más frecuentes en redes sociales con relación a la violencia política contra candidatas.

Karellys Bracho se convirtió en una de las tantas mujeres políticas víctimas de amenazas e intimidaciones tras su caminar en los sectores en busca de votos.

Bracho, quien es activista de la campaña a diputado del 8-7 por el panameñista, Julio Pon, contó que ‘estaba ayer llegando al centro político que está en Calidonia, me baje del carro y buscaba en la parte de atrás mi computador y se me acercó un muchacho y me pregunta hola, ¿Karellys Bracho de la campaña de Pon?, y le respondo afirmativamente, y el tipo se alza un poquito la camisa, me muestra un arma y me dice juega vivo y le digo... ¡pasa algo, necesitas ayuda! y me dice juega vivo y se va'.

Ante esto, la panameñista presentó ayer una denuncia ante la Dirección Nacional de Investigación Judicial, por lo que le dieron medida de protección.

‘La violencia política es real hacia la mujer, lo pudieron hacer directamente a Julio, pero no, fueron directo a donde su asistente, viendo el área débil de él, estoy asustada, pero no me puedo quedar callada', manifestó Bracho.

Iracema Ahumada, Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (Fonamupp), manifestó que esto demuestra que se debe profundizar más en materia de penalizar la violencia política.

‘Se están dando muchas amenazas físicas, verbales, destrucción de vallas, burlas en las redes sociales. Es como un temor que le tienen a las candidatas y pedimos a todas las candidatas que han sido objeto de violencia, que lo denuncien, que no tengan temor. Vamos a plantear en las reformas una ley que no solo castigue esto sino que lo prevenga', señaló.

Miembro fundadora de Fonamupp, Elia López de Tulipano, considera que se debe tener cero tolerancia hacía este tipo de situación, más en estos tiempos electorales. ‘Es inaceptable que en esta democracia esto ocurra, corresponderá a las autoridades hacer las investigaciones, condenamos estos ataques', indicó.

La doctora Ingrid Perscky y la profesora, Misuka Fuentes, denunciaron la destrucción de sus vallas, la candidata presidencial, Ana Matilde Gómez, ha dicho que ha sido presionada para que se baje, mientras que, a Katleen Levy le gritaron improperios y le tiraron frutas, en su recorrido.

‘Los actos de violencia y acoso buscan intimidar a las candidatas. Es importante que el Tribunal Electoral sancione las transgresiones a las normas', Ingrid Perscky, candidata del 8-7

‘Nos preocupa que estemos llegando a situaciones iguales a México, donde suceden las agresiones más fuertes. Hacemos un llamado contra estos actos', Karen Ábrego, del grupo de monitoreo de violencia política

Ataques Opinión. Aura Mora, del Fonamupp, advirtió que ‘a la violencia política hacia las mujeres hay que ponerle un alto. Estas acciones atentan contra la democracia. Esto daña todo lo que hasta ahora se ha avanzado en cuanto a la paridad. Las amenazas van dirigidas no solo a las aspirantes y activistas sino a sus familiares'.