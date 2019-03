Ameglio sobre los ausentes del Foro presidencial: "se consideran ignorantes y no querían quedar mal"

martes 26 de marzo de 2019 - 10:48 a.m.

Ana Matilde Gómez, José Isabel Blandón, Saúl Méndez y Marco Ameglio dijeron presente en el evento que trató temas económicos

La mañana de este martes 26 de marzo se realizó el Foro Visión Económica Presidencial 2019 - 2024, organizado por el CONEP, y en que se ausentaron el perredista Laurentino Cortizo, el independiente Ricardo Lombana y el candidato de Cambio Democrático Rómulo Róux.

Ana Matilde Gómez, José Isabel Blandón, Saúl Méndez y Marco Ameglio fueron los que sí dijeron presente en el evento que trató temas económicos.

Al finalizar la jornada en la que los aspirante a la silla presidencial fueron sometidos a rondas de preguntas y respuestas, los organizadores el evento les dieron una oportunidad de dar un mensaje y estos fueron los de los cuatro presentes:

JOSÉ ISABEL BLANDÓN

"La agenda país habla del fortalecimiento institucional, el cambio pasa por las reglas del juego no podemos crecer mientras que no reformemos la institucionalidad del país, para que sea eficiente, transparente y combata la corrupción. Se requiere de un liderazgo con expriencia en temas públicas y la capacidad de hacer los cambios, no importa los riesgos políticos. Alguien que esté dispuesto a dar la cara y es lo que he demostrado como alcalde, nos hemos reunido con el CONEP y la CAPAC. Con orgullo presido la única alcaldía del país con carrera administrativa, y es ISO 9001 en gestión de proyecto.

SAÚL MÉNDEZ

"Hay que trabajar en dos direcciones, el adecentamiento de la estructuras del poder del gobierno, esto pasa por una constituyente representado el mosaico de los sectores del país, campesinos, empresarios, etc. Unión nacional en desarrollo, vincular el potencial del país y sus recursos para alcanzar los niveles que se estamos buscando: desarrollo económico, social, salud, educación, vivienda y trabajo.

MARCO AMEGLIo

"Inicio destacando que tres candidatos se negaron a brindar el debate, simplemente son una de estas opciones: una es un desprecio, restarle importancia a los sectores, y requerimos reavivar la economía, y muchos se consideran ignorante y no querían quedar mal, ustedes escojan. Las elecciones son la oportinidad de darle un aire fresco a esto, en el campo la gente tiene que decidir si basta ya o seguimos, los partidos es el camino de lo mismo, nosotros planeamos un revolución diferente. Estoy claro que Panamá necesita un presidente para activar la económica y para producir cambios profundos. Esos dos cambios lo adelantare en alianza público - privada con ustedes y el CONEP".

ANA MATILDE GÓMEZ

"Quiero desmitificar el tema de que la convocatoria de la Constitución llevará a una contracción económica es falso, los partidos mandaron un mensaje al crimen organizado que desde la política todo es posible. Mi propuesta es una Constituyente convocada desde el poder, en un proceso financiado, de consulta nacional que permita que sea incluyente la reforma del Estado, no hay un solo artículo que contenga la palabra innovasión, perdamos ese temor. Vamos a una constituyente y reactivación económica. Tenemos la experiencia y visión para que una vez por todas atacar lo que se ha enquistado en el modelo del país, como se eligen los magistrados, diputados, el poder del presidente; todo necesita una reforma porque es impostergable, porque el que se aprovecha de como estamos es el crimen organizado".