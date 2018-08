Ameglio dice ahora que ‘el panameñismo no tiene visión'

miércoles 22 de agosto de 2018 - 12:00 a.m.

Están orientados a un sentido mezquino y egoísta'. Ameglio entregó ayer al Tribunal Electoral más de 26 mil firmas

Candidato. ‘Mi proyecto era muy grande para encerrarlo en un partido que ahora mismo no tiene visión, brújula y que no cumple ni siquiera con sus propios principios', así lo dio a conocer Marco Ameglio, precandidato por la vía independiente, sobre las razones del porqué renunció al panameñismo hace algunos días.

Ameglio aseguró que el colectivo ‘ni tan siquiera debería llamarse Panameñista porque más bien parece más varelista' y, aseveró, que su proyecto de país para que funcionara ‘no debía tener amarres. Yo no me siento ligado a un partido a personas que no me parecen que hayan hecho una buena conducción, no hablo de las bases, hablo más bien de la cúpula que mandan a su conveniencia. Están orientados a un sentido mezquino y egoísta'. Ameglio entregó ayer al Tribunal Electoral más de 26 mil firmas con el propósito de ser reconocido como uno de los tres candidatos presidenciales independientes.