‘Alza de la energía sería más gastos'

domingo 15 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

Mc Donald, piensa que los universitarios son la ‘voz del pueblo'

ESPERANZA

Tashira Mc Donald, quien labora en la funeraria ‘La Casa de Will', ubicada frente al Hospital Santo Tomás (HST), dio su punto de vista sobre las necesidades que aquejan al país.

¿Qué opina del ajuste salarial que realizó el Gobierno?

Solo le dio unas migajas al pueblo. Los pares de centavos que les dio a los trabajadores no es lo que se merecen. El panameño común y corriente debe ganar, por lo menos, mil dólares al mes para poder cubrir sus necesidades básicas casa, alimentos, salud y educación.

¿Cree usted que el Gobierno logró construir la cantidad de viviendas que necesita el pueblo?

No, porque ahora los jóvenes que se gradúan de las universidades y parejas que logran tener un compromiso y hasta la familia, tienen que mudarse lejos para poder tener un hogar dónde vivir. Solo pensaron en los más necesitados, pero dejaron por fuera a la clase media baja.

¿Cuál fue su apreciación cuando se anunció el alza de la luz?

Bueno, eso iba a traer una serie de problemas porque, tanto los restaurantes, los negocios y la comida iban a subir de precios. Esto iba a ocasionar que el pueblo no pudiera sufragar los gastos del aumento de la energía eléctrica. La gente está cansada de tantos aumentos y hay que hacer algo para poner un alto.

¿Cómo evalúa la educación en las escuelas, colegios?

Las autoridades de este Gobierno están haciendo algo por mejorar el sistema escolar de los jóvenes, pero le han hecho un daño, porque con la beca universal se le esta apremiando a los que no se esfuerzan. Esto lo vemos porque se están dando fracasos en materias que deben ser fundamentales. Muchos de los niños no quieren hacer las tareas y hay una deserción escolar en los centros educativos.

¿Está de acuerdo con las protestas que realizan los estudiantes de la Universidad de Panamá?

Si, porque son los únicos que se preocupan y son la voz del pueblo, cuando se ve afectado ante tantas injusticias que se ocurren. Ellos han protestado de manera pacífica, pero lo malo de esto es que hay infiltrados que causas alteraciones y provocan el caos en las calles.

¿Cree usted que todavía existe la pobreza en Panamá?

Claro que sí, porque hay personas que no tienen para comer los tres golpes y, a duras penas, le alcanza para comprar los alimentos básicos. La riqueza está mal distribuida. Eso lo vemos cuando un niño está enfermo y en el país se tiene que recoger dinero para ayudarlo a que se les hagan las operaciones. Esto nunca debería suceder.

¿Cree usted que los viajes del presidente Juan Carlos Varela, ha traído algún beneficio para el país?

Por el momento no lo podemos saber, porque eso se medirá a mediano plazo. Por lo que he escuchado en los medios de comunicación, han dicho que los beneficios es solo para él y su bolsillo. Solo ha habido gastos y, hasta el momento, no se han visto los resultados.

¿Se debe subir el precio al licor y el tabaco?

Por supuesto que sí, porque ese impuesto se debe subir más para que ese dinero sea utilizado en la construcción del Hospital del Niño, porque vemos desde la madrugada madres sentadas en un sillón incómodas y hasta no tienen dinero para comer, solo para poder acompañar a sus hijos que están enfermos y algunos hospitalizados.

==346==========

NECESIDAD

A precios módicos este comercio ofrece ataudes a las personas que buscan cómo darle el último adiós a sus seres queridos.

2

años de laborar Tashira y ofrecer servicios funerarios en este negocio familiar.