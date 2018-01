Alumnos faltan a reválidas en el IN

jueves 18 de enero de 2018 - 12:01 a.m.

604 alumnos están inscritos en estas clases

QUEJA

Unos 604 estudiantes de la capital están en reválidas en el Instituto Nacional (IN), sin embargo, un 40% de ellos no hacen un mayor esfuerzo para aprobar las materias que reprobaron.

De acuerdo con la rectora del IN, Roxana Castrejón, 40% de los estudiantes no asiste o llegan y no suben a clases.

Explicó que son 604 alumnos, de los cuales 100 son del IN, y que las materias que estos refuerzan son historia, cívica, geografía, matemáticas, biología y química.

Además, en educación física y expresiones artísticas. ‘Esto es un fenómeno, es lo último', expresó indignada Castrejón.

A pesar de que las clases iniciaron el 2 de enero, según la docente, hay alumnos que se ausentan y otros que acuden, pero no entran a las aulas, por lo que le pide a los padres de estos jóvenes estar pendientes, porque aquel que no llega y no cumple con los contenidos ni las pruebas se va a tener que fracasar.

‘Ellos deben presentarse todos los días de la semana una hora completa‘, reiteró.

Las clases se desarrollarán, según el calendario del Ministerio de Educación, del 2 al 25 de enero y las pruebas finales del 26 al 31 de enero.

De acuerdo con Petra Serracín de Franco, directora regional de Educación de Panamá Centro, en todos los centros los estudiantes asisten normalmente y el padre debe ser responsable que, si su hijo está en reválidas, es una oportunidad que debe cumplirla.

Son más de ocho mil estudiantes que están matriculados en las reválidas y deben asistir en Panamá Centro.