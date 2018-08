Con alto absentismo Roux gana primarias CD

lunes 13 de agosto de 2018 - 12:00 a.m.

Su candidato más fuerte, José Raúl Mulino dice que no lo apoyará

ELECCIONES

Con un marcado absentismo, Rómulo Roux se alzó con la victoria y se convirtió en el abanderado de Cambio Democrático (CD), para las elecciones generales de 2019.

Roux, con más de 66,562 (68%) de los votos escrutados, venció a su contrincante más fuerte José Raúl Mulino en una contienda donde cerca del 80% de los 353,939 miembros del padrón, no salieron a votar.

El aspirante aseguró que no ve el absentismo como algo negativo, pues "lo que veo es un 25% de participación". Agregó que de ahora en adelante hará ‘un llamado a la unidad para que ganemos las elecciones generales del 2019, porque este país quiere un cambio".

Tras el triunfo de Roux, Mulino reiteró que no apoyaría la candidatura presidencial de éste. "Me mantengo firme en mi decisión de permanecer en el partido, pero no apoyaré a Roux, por que no creo en él. No espero la llamada de Roux para unidad, eso es hipócrecia política y para eso no estoy. Que no me llame por que no lo apoyaré", dijo al tiempo que agregó que para él, Roux es un pésimo candidato a la presidencia.",

Mulino optuvo 28,584 (30%) votos, seguido de Rodrígo Sarasqueta que alcanzó 935 (0.96%) votos, éste último tras su pérdida dijo: "honroso tercer lugar. Sin recursos y con la mayoría de los medios en contra. Obtuve los votos que de corazón me entregaron los copartidarios".

Propuesta

"CD tiene la fortaleza para ganar las elecciones del 2019. Pedimos a todos los sectores que se unan, mi mensaje es un mensaje de unidad, de cambio", señaló Roux.

Igualmente, aseguró que quiere en su mandato que el país vuelva a crecer. "En educación vamos a enfocarnos a dar el esfuerzo necesario para que nuestros maestros salgan preparado y darle más autonomia al Meduca. En el tema económico queremos generar empleos, que tengamos oportunidades para nuestros jóvenes, que la gente se sienta seguro cuando sale a la calle, que los comercios tengan auge y que los empresarios quieran invertir otra vez", advirtió.

Roux dijo que van a disminuir el porcentaje del impuesto sobre la renta para los que ganan menos de $1,000 y aseguró que harán en su gobierno cambios a la Constitución, a inicio de su mandato.

El candidato presidencial aseguró que no está hablando ahorita de alianza con ningún partido. "no se puede hablar ahorita de alianza, enfoquemos en fortalecer al partido, en unificarnos en una sola mancuernas", esto con relación a las reservas que ya se hicieron en el colectivo.