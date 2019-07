Alexis Rodríguez sugiere revisión de los subsidios

lunes 1 de julio de 2019 - 12:13 a.m.

Dice que tenemos 33 subsidios a las empresas, a la Caja y a programas sociales

Panamá tiene una economía que le podemos llamar de enclave en la región interoceánica. Eso provoca que Panamá, Panamá Oeste y Colón concentren $7 de cada $10 que genera el país y esto va generando también políticas públicas de enclave. Digamos que donde hay desarrollo, en ese mismo lugar hay un desarrollo en las políticas públicas. En donde no hay desarrollo comercial queda ausente de este desarrollo.

¿Qué detiene a los gobiernos a diversificar la inversión en políticas públicas en las comarcas?

Las inversiones se han diversificado pero no han sido de la proporción que necesitan. Es decir, usted puede invertir uno de cada diez dólares, pero ahí se requieren cinco de cada diez dólares en inversión. Es decir, que es mayor de la que realizamos. Si revisa la inversión que se hace por provincia y por comarca, veras que las últimas ocupan los 3 últimos lugares. A pesar de tener una población bastante alta, la inversión per cápita es sumamente baja porque la inversión es regresiva. Mientras la inversión es alta en las provincias de mayor población, en las áreas más urbanas, entonces en las rurales donde hay más necesidades no hay inversión. Necesitamos más servicios para reducir la exclusión.

¿Cómo evalúa la educación en estas zonas?

Lo que pasa es que en estos sectores la educación tiene que ser pertinente, tiene que ser intercultural y adecuada la población. Nosotros no hemos tenido una educación intercultural, si revisa los últimos años con los subsidios que hemos implementado encontrará que tenemos un problema porque el nivel educativo se incrementó solo un grado. Por tanto, en esos lugares no tenemos la oferta completa y tampoco la adecuada al tipo de población. De hecho hay una ley para que la educación pueda efectuarse en la lengua materna pero la modalidad no ha sido totalmente implementada, es parte del proceso pues no todas las lenguas están completamente estandarizadas. Hay lenguas maternas que tienen años de estandarización, en este caso no.

Invertimos $1,200 millones en subsidios varios, ¿qué resultados hemos tenido?

En Panamá tenemos 33 subsidios algunos dirigidos a las empresas, otros a la Caja de Seguro Social y otros asociados a programas sociales. Estos últimos han tenido un gran impacto porque inmediatamente se dieron comenzó a reducir la pobreza y otra serie de indicadores. Hemos visto un impacto alto.

¿A cuáles se refiere?

Por ejemplo, el promedio de años en educación y la red de oportunidades. Estos han incrementado la cantidad de años que tiene la población estudiantil y la retención sobre todo en la premedia. En el caso de primer grado y noveno grado se incrementa la participación del número de estudiantes. En el otro caso se hace una reducción de la pobreza y la tendencia se mantiene desde que inició el programa en el 2006.

Hay muchas críticas porque los subsidios no deben ser eternos, y éstos parecen no tener fin…

Hay una discusión que no se ha hecho en Panamá, sobre todo por el debate de la reducción de la pobreza que es muy reciente. El debate sobre la temporalidad del subsidio debe enfocarse al objetivo del subsidio sobre todo si la intervención pretende romper la pobreza intergeneracional, los subsidios deben estar escalonados dependiendo de la cantidad de años que tengas en la pobreza generacional. Si el objetivo es otro, el impacto debe adecuarse al objetivo que se desarrolle.

¿Considera que la deserción escolar se ha disminuido gracias a estos subsidios?

Eso depende del grado. En Panamá, las investigaciones que se hacen son por valores absolutos y se hacen por niveles, sin embargo habría que hacerlo por grado para identificar dónde se hace la ruptura y en esa ruptura y si en esa ruptura se mitigó la deserción. Por ejemplo el estudiante deserta entre quinto y sexto grado, y también al culminar el 9 grado. Las investigaciones que hemos hecho nos dicen que ha habido un nivel de impacto tanto en el noveno como el sexto grado. Esto tiene que ver también con el proceso de reducción de trabajo infantil, es decir, los niños que estaban fuera del sistema educativo y que han sido atraídos a través de todas las intervenciones, con todas las mediciones que se han hecho a nivel interno e incluso externo, muestran que se está reduciendo el trabajo infantil y que los niños están volviendo al sistema educativo.

¿Cómo podemos estar seguros que la retención escolar es producto de ese subsidio y no de otros factores?

Hay varios estudios. Recientemente se hizo un estudio en la Universidad Santa María La Antigua que lo que trataba de demostrar era si había o no retención escolar. En el caso de Panamá las investigaciones que se hacen no tienen por objetivo demostrar el impacto de una intervención, porque habría que revisar bien el objetivo de la intervención para revisar si se cumplió en el tiempo. Un nuevo ciclo de políticas públicas para los próximos cinco años implicaría reevaluar esta serie de programas de los cuales aún no contamos con una serie de evaluaciones sistemáticas, no solo del programa de beca universal, sino sobre el resto de los subsidios.

Entonces si no existe una evaluación, ¿cómo podemos asegurar que estamos teniendo estos resultados?

Porque hay indicadores de indirectos de impacto. Por ejemplo el incremento de número de años en escolaridad es un indicador indirecto, la reducción de la pobreza es otro indicador. Si usted revisa las cifras de pobreza verá que el crecimiento económico en la década de los 90s tuvo mayor participación en la reducción de la pobreza de lo que va a tener en 2000 en adelante. Desde esa fecha en adelante el 70% del impacto lo tienen los programas de transferencia y los que hay de reducción de la pobreza.

Los ninis han sido excluidos de la integración laboral, ¿qué hacer con los ellos?

Este modelo económico genera una dualidad en el proceso de construcción del mercado, y también una dualidad educativa. En la dualidad educativa tenemos un buen desempeño porque tenemos egresados. En el caso donde hay mayor educación y tecnología y mayores salarios no tiene tantos obstáculos. Pero, donde hay menos tecnología y educación y menos salarios, vamos perdiendo a niños que se quedan fuera del nivel educativo.

