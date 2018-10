El alcalde dice que no deja las cosas a medio palo

lunes 8 de octubre de 2018 - 12:13 a.m.

Está listo para la elección primaria de su partido

ENTREVISTA

El alcalde José Blandón habla de una elecciones internas equitativas, dice que el Presidente no tiene favoritos dentro del partido. Por ese lado, se siente confiado en que su contendiente Mario Etchelecu no tiene una ventaja frente a él.

¿El partido le pidió que fuera candidato a la Presidencia?

No el partido, muchos de sus miembros.

Hablando de los proyectos, en este momento no están listos, hay quejas de inundaciones, cierre de negocios a consecuencia de los trabajos de remodelación. ¿Usted cree que con este escenario puede aspirar a la presidencia?

Hay varias cosas, la pregunta parte de supuestos equivocados. Todos los proyectos estarán listos al finalizar mi periodo. Están dentro del término que les correspondía. Segundo, los proyectos no han generado inundaciones, las mismas son previas a los proyectos.

¿Para cuando estarán listos los proyectos de la Alcaldía?

Cada uno tiene una fecha de terminación distinta. Vía Argentina debe estar listo en febrero de 2019, calle Uruguay para abril, y en vía España debe ocurrir en diciembre de este año.

¿Por qué se le dio el contrato a Odebrecht incluso después de que el presidente de la brasileña había caído preso?

Legalmente no había nada que impidiera su contratación, lo mismo te respondí en la entrevista que me hiciste en 2016 cuando me lo preguntaste.

Entonces desconocíamos que Odebrecht había alimentado la campaña política del Panameñismo…

La mía no. A mí no me dio plata. Yo no formo parte del gobierno de Varela. Soy parte del Partido.

A ese mismo partido le sufragó la campaña….

Yo no tengo nada que ver con las finanzas del partido. Tu me quieres preguntar a mí, preguntame de la Alcaldía, a mí no me dieron plata.

Y financió las convencionales del Partido Panameñista…

Reitero, yo no manejo eso.

¿Qué propone como candidato?

Soy muy específico. Primero debe haber un cambio constitucional, mi propuesta es la convocatoria a una constituyente. Planteo que la primera semana de gobierno convoquemos a un referendum para que el pueblo decida si hacemos una convocatoria para reformar la constitución. Esa discusión de si es paralela o no, me parece que es quedarse en lo superficial, pero lo importante es el cambio que se debe hacer.

¿Qué estrategia implementará para dinamizar la economía?

Lo primero que tiene que haber es diálogo entre el sector público y el privado. Si tuviera que reconocer, como panameñista, alguna falla de este gobierno es que no ha habido esa conversación. Ha habido muy poca interacción entre el presidente y los gremios empresariales. Tiene que haber un mayor diálogo. Creo en las alianzas público privadas. Me parece que tenemos que enfocarnos en sectores donde somos más competitivos como el tema portuario y logístico. En el caso del tema turístico tenemos que enfrentar los problemas que hoy tiene la economía que se ha elevado el costo, el dólar se ha fortalecido en la región lo que hace más oneroso venir a Panamá. Hay que buscar mecanismos para hacer atractivo a Panamá.

¿Usted qué opina de la no reelección?

Yo creo que aquel que no haga un buen trabajo no debe ser reelecto. Pero el que sí lo hace bien merece la reelección.

¿Funcionarán los nuevos cuara y cuara a pesar de los costos que tienen que pagar?

Tu puedes ir a la fonda de Melvin y ellos están contentos.

Pero han tenido que subir los precios, no saben si sostenible, ¿funcionará?

Sí, por supuesto y lo vemos muy bien.

¿A cuántas empresas ha tenido que indemnizar la alcaldía por causa de las inundaciones?

Nosotros no hemos indemnizado a nadie. Hasta el día de hoy solo hay una demanda de una empresa exigiendo. El sector público no puede hacer eso sin un fallo.

Yo entiendo su estrategia de defender los proyectos, pero colateralmente han causado muchas pérdidas económicas al sector…

Por supuesto que todo proyecto trae sus consecuencias, de esa magnitud genera molestias. Si se pudiera hacer sin eso lo haríamos. El problema que genera incomodidad en calle Uruguay es el cambio de tuberías pluviales y de aguas servidas. En esas calles cada vez que llovía se inundaba, porque los drenajes habían colapsado.

¿Qué pasa si no está listo?

Si va a estarlo.

En 2016, usted dijo a La Estrella de Panamá que ‘que los procesos que estaban llevando a cabo en la Alcaldía requerían más de un periodo para cimentarse (…) a mi juicio irme en el 2019 sería dejar a medio palo el trabajo'… ¿Qué le hace cambiar de opinión?

Nos encontramos con varios temas que son parte del plan de acción de la ciudad que no se pudieron desarrollar porque la Alcaldía no tiene hoy las competencias para realizarlo. La única manera para hacerlo sería desde el Ejecutivo, por ejemplo, lo temas transporte público, recolección de residuo, agua potable. Ninguno de los tres temas se pueden desarrollar desde la Alcaldía porque no tiene las competencias. Llegué a la conclusión, a la luz de la experiencia vivida, que para poder hacer lo que queremos hacer es mejor ser presidente que ser alcalde. Pero además, la perspectiva que había era la posibilidad de que el gobierno tuviera otras opciones hacia la Presidencia de la República. A medida que fue pasando el tiempo, para una importante mayoría de la membresía del partido, y para algunos la única opción para que el partido pueda hacer la pelea en el 2019 para ganar la Presidencia, es que yo fuera el candidato. Me lo plantearon por mucho tiempo varios dirigentes hasta que llegué a la conclusión de que el momento era ahora y no dentro de cinco años.