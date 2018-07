Se alborotó la plaza 5 de Mayo, por una maleta que estaba vacía

viernes 6 de julio de 2018 - 12:01 a.m.

La policía, tras la inspección realizada, dijo que la valija no contenía nada de peligro

INSÓLITO

En una ciudad donde hay cámaras de video vigilancia que han captado hasta escenas de sexo en los parques, alguien dejó una maleta en la acera de la plaza 5 de Mayo, muy cercana a la Asamblea Nacional. Esto causó un gran revuelo que duró más de tres horas.

Drogas, bomba, dinero, ropa del expresidente Ricardo Martinelli, Panamá Papers, un cadáver, eran algunas de las hipótesis que se escuchaban de los transeúntes que se detenían a mirar el curioso maletín de viaje, de contenido desconocido.

Tal como ocurrió en la vía hacia Veracruz, a principios de este año 2018, cuando un perro muerto en bolsas plásticas desató un fuerte operativo policial, pues se pensaba que se trataba de cuerpos humanos.

Eran las 11:30 a.m., dos agentes de la Policía Nacional (PN) acordonaron el perímetro, con retazos de cinta amarilla descolorida, donde estaba la valija de color negro y gris. Mientras que, esto sucedía, a 10 metros de distancia, los peatones caminaban de un lado para el otro y se detenían para tomar fotografías y se preguntaban que contenía la maleta.

Pasados 45 minutos el lugar fue acordonado con diversas cintas amarillas con letras en inglés que decían ‘Crime scene: Do not cross' (escena de crimen: no pasar), que es usada cuando hay peligro o para no contaminar la escena en la que se sospecha se cometió algún delito.

Varios carros policiales llegaron al lugar. Se bajaban agentes de la Unidad Técnica de Explosivos (UTE) y de la Unidad Canina de la PN, quienes le daban órdenes a las personas para que se retiraran a más de 100 metros de distancia del lugar. Con voz de mando se escuchaba a un agente que les indicaba que la orden era por seguridad.

Bajo el candente sol y en la hora pico (12:30 p.m.), cuando se desata un congenstionamiento vehicular en la zona y muchas personas salen a almorzar, las autoridades policiales, daban órdenes para que se cerraran las avenidas adyacentes a la plaza 5 de Mayo.

Esto generó que el tranque vehicular fuera insoportable, pero la cantidad de curiosos que se detenían a observar a larga distancia el maletín, puede concluirse que el panameño no le tiene miedo a la parca. Esto, clavro, basado en que si hubiese sido un dispositivo explosivo hubiese afectado un rango amplio y generado decenas de personas heridas, desmembradas y hasta muertes.

El tiempo transcurría, eran las 1:30 p.m. y con el corre, corre aumentaba la tensión porque aún se desconocía que contenía el objeto que fue dejado en la acera, frente al parque Remón Cantera.

Como si se tratara de un astronauta a los lejos llegó un hombre vestido con uniforme de color verde oliva, acompañado de un perro. Se dirigió a inspeccionar en tres ocasiones la maleta para ver si contenía un explosivo o drogas. Los resultados fueron negativos.

Al final, a las 2:30 p.m., fue arrastrada con un cable y transportada por un auto de la PN, con rumbo desconocido. Ante esto, la PN informó que el maletín estaba vacío. El objeto fue enviado al personal de investigaciones para las pesquisas de rigor.

