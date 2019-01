Se agudiza crisis de credibilidad en el TE

jueves 10 de enero de 2019 - 12:14 a.m.

Hay candidatos a la Presidencia que han manifestado que impugnarán todo el proceso electoral si persisten las irregularidades

ELECCIONES

A menos de cuatro meses para las elecciones generales del 5 de mayo, hay precandidatos por la libre postulación que dicen que hay una crisis de credibilidad que enfrenta el Tribunal Electoral (TE), luego de las presuntas irregularidades en el conteo de las firmas de respaldo a las candidaturas de ellos.

Compra de firmas, inscripciones de muertos, cambios a última hora de las reglas del juego en cuanto a la calidad de estas, firmantes que son menores de edad y extranjeros y robo, incluso, de rúbricas para supuestamente ponerlas a otros aspirantes independientes son algunas de las quejas.

Gabriel Tribaldos, de la agrupación Movin, calificó el proceso como anacrónico ‘el Tribunal Electoral seguramente no se esperaba una demanda de firmas tan grande como las que se han dado, los precandidatos han competido fuertemente y esto ha ocasionado muchos problemas como los que se han visto'.

Tribaldos añadió que el mayor error del TE fue modificar el nivel de exigencia del firmante, lo que ocasionó conflicto que se vive.

‘El Tribunal debió implementar un sistema apoyado en la tecnología, pero ese proceso de la forma en que se dio para recoger firmas fue desgastante para todos los que participaron', indicó.

Entretanto, la dirigente de Alianza Ciudadana, Maribel Jaén, aseguró que todas las denuncias que se registran no es más que el reflejo de dinero de manera incontrolada en los procesos electorales. ‘Hay un desafío importante del Tribunal Electoral de buscar mecanismos de mayor confianza en el proceso de reconocimiento de firmas. Esto fue muy denunciado desde el inicio por los mismos candidatos y quizás de manera tardía se tomaron los correctivos', señaló.

Mañana es el día en el que el TE dará a conocer quiénes son los tres independientes que entrarán en la papeleta, para los distintos cargos de elección popular.

Ante esto, el preaspirante a la Presidencia por la libre postulación, Dimitri Flores, advirtió que si nota algún tipo de ‘sinvergüenzura' del TE, como el sacarlo de la jugada, al dejarlo por fuera de los tres puestos, impugnará todo el proceso electoral.

‘Me siento decepcionado porque parece que aquí lo que vale es hacer maleantería. Yo me dediqué a cumplir con las leyes e, incluso, desde un principio me instaron a respetar los topes de financimiento y resulta ser que hay personas que han hecho los que le da la gana. Si me hacen un chanchú impugnaré todo', aseguró.