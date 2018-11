Advierten que vacío legal de criptomonedas en Panamá facilita varios delitos

Las especulaciones sobre las virtudes de este método de pago, que rompe esquemas frente a los sistemas tradicionales, ha provocado que hasta los bancos en el país centroamericano adoptaran su uso, dijo a Efe Carlos Damián, del Observatorio de Violencia del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (Siec).



"En Panamá hay un vacío legal, la Superintendencia de Banco y la Superintendencia del Mercado de Valores no tiene regulación alguna sobre la moneda digital, lo que hace que sea de libre oferta y demanda", declaró el economista financiero, que participa desde hoy en el VI Congreso Internacional de la Criminalidad en Panamá.



Sostuvo que el lado bueno del dinero virtual, como la famosa moneda "bitcóin" es que no necesita intermediación financiera o una casa de remesa, pero la contraparte es que a su vez puede ser usado como herramienta para el financiamiento de terrorismo y lavado de dinero.



Manifestó que actualmente el Siec no cuenta con estadísticas de que la moneda presente anomalías en delitos, pero mencionó que los especialistas poseen informes de su mal utilización en otros países.



Explicó que en 2008, cuando salió al mercado esta criptodivisa, su precio no tenía valor comparado al dólar, pero en 2009 empezó a subir su valor a 0.39 centavos de dólar; hasta alcanzar su punto más alto en 2017, llegando a costar más de 10.000 dólares.



"Hoy actualmente la moneda digital está bajando su cotización en el mercado, casi un 40 % desde su pico más alto", aseguró.



Citó que recientemente el gobierno de los Estados Unidos, está avanzando en una reglamentación para la circulación de la moneda virtual, dado que ésta utiliza la plataforma P2P (peer to peer, en inglés) que permite compartir información en red.



"Esta normativa busca determinar quién es el propietario de los bitcóin, porque éste se puede comprar vender y transferir, pero no puede haber dos beneficiarios (...), hay que tener en cuenta que la moneda es un algoritmo, cada propietario tiene un seudónimo, y este le permite no dejar rastro", aclaró.



El pasado abril el Parlamento Europeo aprobó la revisión de la directiva contra el lavado de dinero que obliga a las plataformas de negociación de criptodivisas y a los proveedores de servicios de monederos electrónicos a aplicar controles y verificar la identidad de los clientes.



El especialista que expuso en el congreso "La nueva revolución de monedas encriptadas", afirmó que un 73 por ciento de los usuarios de bitcóin son de Latinoamérica.



Entre tanto, la directora del Siec, Aracelly de Casanova dijo que las entidades actuales trabajan para capacitar a sus funcionarios para implementar elementos legales a fin de contrarrestar nuevos modelos de delitos que aparecen a través de las tecnologías.



Destacó que en la actividad, que culminará este viernes, también se aborda el sistema de justicia penal y su impacto en la persecución del delito; la investigación aplicada y sistemas de información estadística; y drogas, políticas públicas de seguridad.



A la reunión asisten especialistas de Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá y Uruguay.



El congreso, organizado por el Ministerio de Seguridad de Panamá y la ONU, tiene como objetivo fortalecer la integración de enfoques preventivos, en el marco de programas gubernamentales, privados e internacionales; y analizar las determinantes sociodemográficos y económicos que explican las tendencias de criminalidad.