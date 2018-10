"En la administración de Gobierno del CD, la CSS tenía el 98% de los medicamentos, hoy falta de todo", asegura Rómulo Roux.

miércoles 3 de octubre de 2018 - 5:32 p.m.

El candidato presidencial cuestiona la mala administración de la institución medica

El candidato presidencial del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, manifiesta que se encuentra atento a la designación y desempeño del Director de la Caja de Seguro Social (CSS) quien se ha tomado la situación de ésta institución como norte y principal interés.

"Implementar tecnologías que permitan el abastecimiento de medicinas para los asegurados. No puede ser que la burocracia y la ineficiencia de la política perjudique a los más necesitados. Cuando un problema lleva tanto tiempo sin solución es producto de malas decisiones y falta de trabajo profesional.", explica Roux.

Además agrega que en el año 2014 el abastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social era de un 98%, actualmente, cuatro años después la paralización de los procesos implementados ha provocado que falte de todo.

"Más del 40% de las medicinas no existen .Esto no es casual, es producto de una mala gestión y de no continuar lo que se venia haciendo bien." dijo.