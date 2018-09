Acusan a Alcalde de Munä de presuntas amenazas contra familia Miranda - Galindo

miércoles 12 de septiembre de 2018 - 8:27 a.m.

Ricardo Miranda, perteneciente a la comarca Ngäbe-Buglé, emitió una carta dirigida a los medios de comunicación

Este miércoles 12 de septiembre de 2018 el dirigente indígena, Ricardo Miranda, perteneciente a la comarca Ngäbe-Buglé, emitió una carta dirigida a los medios de comunicación, denunciando la presunta violencia de la cual su madre fue víctima.

A continuación compartimos el texto íntegro de la misiva:

"A pasado un mes y 11 días de que un grupo de personas que entraron a los predios de mi mamá y destruyeron su casa utilizando el nombre del señor alcalde Rolando Carpintero para cometer tal delito, resulta que hasta lo que va de la fecha no hay nadie detenido por este acto".

El pasado 28 de agosto mi mamá tuvo que llevar una nota del Ministerio publicó a la oficina del alcalde Rolando Carpintero y este lo que hizo fue humillarla, agredirla verbalmente y amedrentarla profiriendo amenazas al decir que el como alcalde bien puede demandamos a mi hermano Enrique Miranda y a mi por denunciar ante las redes sociales la destrucción de la casa de mi mamá utilizando el nombre del alcalde.

El alcalde en vez de denunciar a los delincuentes que utilizaron su nombre para destruir la casa de mi madre lo que está haciendo es protegerlo y amedrentar a mi madre.

Por este medio le dejó claro al alcalde que la familia Miranda - Galindo no vamos someternos a ningún tipo de intimidación y menos al abuso de autoridad en la que él incurre, también lo retó para que proceda a demandarnos y que también proceda ha separarse del cargo y quitarse el fuero electoral para que el ministerio público lo investigue tomando en cuenta que este caso está ante el Anati y ante el ministerio público por lo tanto ya no está bajo su competencia.

Tampoco voy hacertarle la humillación, grosería, prepotencia y abuso de autoridad en la que sometes a mi madre ya que él como funcionario público debes RESPETAR a todos lo que acuden al despacho de la alcaldía de Munä.

Dejar claro que no aceptaremos ni chantajes, ni amedrentación, ni amenazas del señor alcalde de Munä Rolando Carpintero y llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se respeten nuestro derecho sobre nuestra propiedad que ya están bien definido mediante fallo del tribunal superior de la provincia Chiriquí hace más de 20 años.

Por: Ricardo Miranda Galindo