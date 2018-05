Aun no hay acuerdo entre Suntracs y Capac, las negociaciones continuarán mañana

jueves 17 de mayo de 2018 - 7:11 p.m.

Las obras ya llevan casi un mes paralizadas debido a la huelga obrera

A solo un día de que el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), cumpla un mes de estar en huelga y manteniéndose en negociaciones con la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), siguen si llegar a un acuerdo.

Hoy el secretario general del gremio de los obreros, Saúl Méndez, ratificó que no se a llegado a un entendimiento con la Capac, pero que están cerca de culminar las manifestaciones y mañana volverán a sentarse para proponer obtener el salario que ellos desean.

“Hemos concluido en la tarde de hoy las negociaciones. Todavía no alcanzamos el acuerdo que queremos, sin embargo, debemos anunciarles a ustedes, que cada vez se acerca más la posibilidad de cierre. No lo hemos logrado todavía pero mañana estamos citados a las 8:30 a.m., para seguir buscando ese acuerdo”, manifestó Méndez.

Desde el inicio de la huelga, Suntracs buscabá un aumento del 60%, donde en su momento se manejaba la información de que algunos peones o ayudantes generales, con un 45% de participación en el sector, reciben un salario de $3.71 por hora o $771.08 mensuales, sin embargo, los porcentajes han variados.