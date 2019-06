TE acredita a 59 de 71 diputados electos de la AN 

El próximo 1 de julio asumirá la nueva Asamblea Nacional (AN) para el período 2019-2024, y este lunes el Tribunal Electoral entregó las credenciales tanto a los 59 diputados principales como a sus suplentes, lo que los habilita para ejercer los cargos, indicó en una declaración pública el máximo organismo electoral.



Los otros 12 diputados que enfrentan procesos de impugnaciones no recibirán sus credenciales hasta que el Tribunal Electoral resuelva en derecho estos casos, según la información.



Una fuente oficial dijo a Efe que "no hay ningún inconveniente" en que la Asamblea Nacional se instale el próximo 1 de julio aunque falte acreditar a los 12 diputados.



Recordó que no es la primera vez que esto ocurre, y que la última vez que sucedió fue en 2014, también por impugnaciones a diputados no resueltas para la fecha constitucional de asunción del cargo.



Desde el periodo 2004-2009 el Parlamento panameño está integrado por 71 diputados. Entre 1990 y 2004 lo estuvo por 67 parlamentarios.



El magistrado presidente del TE, Heriberto Araúz, dijo este lunes que con la entrega de las 59 credenciales de diputados, la labor de la corporación electoral se cumple a través del Plan General de Elecciones (PLAGEL).



Araúz agregó que han sido entregadas también las credenciales de 80 alcaldes y a los 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).



La nueva Asamblea Nacional estará dominada ampliamente por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y su aliado Molirena, el primero con 35 diputados y 5 de su socio.



Con esta alianza fraguó su triunfo Laurentino Cortizo, tras ganar por un estrecho margen las elecciones presidenciales ante Rómulo Roux del partido Cambio Democrático (CD)