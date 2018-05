Abren el debate por revocatoria hacia magistrados de la Corte

domingo 20 de mayo de 2018 - 12:14 a.m.

La idea puede ser presentada a través de un proyecto de ley ante la Asamblea

PROPUESTA

Una propuesta para que se implemente la revocatoria de mandato dentro de la figura de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, surgió durante las entrevistas a los candidatos en el Pacto de Estado por la Justicia, la semana pasada.

‘En la democracia existe un principio, quien elige puede revocar, por ejemplo en nuestra Constitución está la revocatoria de mandato para los diputados, yo planteaba que cuando hay estos casos en un periodo extenso de un magistrado presidente de la Corte y que en el transcurso del ejercicio de su periodo, es una idea que planteábamos, pudiera ocurrir una situación que afecte la imagen del órgano, creáramos un mecanismo de revocatoria del mandato de él', advirtió el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro.

El funcionario aseguró que esto no está escrito, por lo que se planteó, ante la sugerencia de uno de los entrevistados ampliar el tiempo de gestión de un presidente de la CSJ.

‘Si en el desarrollo de ese periodo no cumple lo que prometió con la institución, entonces el resto de sus colegas están en la posibilidad de decirle, sabes, te vamos a revocar, eso no es antidemocrático', indicó.

Reacciones

Ante estos señalamientos, el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, señaló que es una propuesta que abriría el espacio al debate, pero que en la práctica lo ve distante de cristalizar.

‘Lo que siento que podría aplicarse en esa propuesta de ley es que se prohíba la reelección inmediata. Si es malo no se reelegirá, pero si es bueno tampoco lo podrá hacer para que se dé la alternabilidad', aseguró el vicepresidente del cna.

Para el abogado Juan Carlos Araúz, presidente de la Asociación Fuerza Gremial, ‘con el hecho de establecer un mecanismo eficiente de juzgamiento de los magistrados, tanto de delitos como de faltas, es suficiente, más que regular de quien dirige el Órgano Judicial. Los juicios especiales y su ineficiencia hacen que la deformidad del sistema produzca la frustración actual de la sociedad'.

El abogado Ángel Álvarez manifestó que no cree que estos mecanismos funcionen en un país donde la justicia está a merced de la política, intereses y la corrupción, ‘yo creo que no'. Agregó que ‘mientras no logremos depurar los organismos que hacen la designación, no podremos considerar esto'. Álvarez indicó que sería absurdo plantear la revocatoria por un asunto de popularismo.

‘Quienes imparten justicia no tienen que estar tras el consentimiento de la opinión pública, ellos están para hacer valer la Constitución', dijo.

TIEMPO

2

años son elegidos los presidentes de la Corte Suprema de Justicia.