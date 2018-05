Abren causa criminal contra 9 imputados por fraude a Financial Pacific 

El juez Segundo de Circuito Penal de Panamá, Johann Barrios Madrigales, lo dictaminó transcurridos tan solo cuatro días hábiles desde que el pasado 18 de mayo celebrara la audiencia preliminar para calificar el sumario y determinar si había méritos para el llamamiento a juicio de los imputados.



En ese sentido, el juez decidió abrir causa criminal contra Mayte del Carmen Pellegrini Puerta, Carmen Alicia Puerta De León, Carlos Alberto Pellegrini Puerta, Carlos Aníbal León López, Marcial Antonio García Montiel, Raúl Demetrio Phillips Vega, Hernán Cortez Rodríguez, Arturo Mitchell Donahoue Ortiz y Stefanie Dale Quinn Bibbo de Donahoue.



Todos ellos, según la resolución emitida por el Juzgado, "por presuntos infractores del delito contra el orden económico, en la modalidad de delitos financieros, hecho cometido en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific Inc".



El juez dispuso, por otra parte, sobreseer provisionalmente de los cargos, por no constar elemento que acredite el dolo, a Norman Raúl Castrellón Mendoza; Óscar Enrique Rodríguez Díaz; Marjorie Lizbeth Guerrero Rodríguez; y Vivian Lizbeth Villarreal Andrión.



Mantuvo las medidas cautelares que pesan contra los imputados llamados a juicio, y ordenó levantar las de los sobreseídos por esta causa.



En esta causa, que se inició en 2012 y que tiene que ver con el desvío de más de 18 millones de dólares en perjuicio de la extinta casa de valores FP, actuó en la audiencia preliminar la fiscal del Ministerio Público, Aida Castro.



Los imputados, por su parte, fueron representados por los abogados Juan Camargo, José Ramiro Fonseca, Kevin Moncada Luna, Sergio Morales, Julio César Pinzón y el defensor público Rommel Salerno.



Según la fiscalía, la investigación estableció mediante informes de auditoría forense del Instituto de Medicina Legal la realización de transferencias de dinero por cheques y electrónicas (ACH), "a personas y empresas que no mantenían ningún tipo de relación con Financial Pacific Inc., causando un perjuicio de más de 18 millones de dólares".



Dichas transferencias, dijo la Fiscal en la audiencia preliminar, presuntamente fueron realizadas por medio de "Money Markets" ficticios con el fin de disimular los dineros faltantes y evitar ser detectada por los controles internos, señaló el OJ en un comunicado.



El caso se originó en 2012 cuando los entonces directivos de FP, West Valdés e Iván Clare, acusaron a Mayte Pellegrini de haber cometido irregularidades en la casa de valores, que fue diluida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá en 2014 a raíz del escándalo financiero, según las investigaciones.