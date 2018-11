Abogados buscan comunicarse con hijos de Martinelli "retenidos" en EE.UU.

Agregó que intentan "establecer un canal de comunicación con ellos, para entonces evaluar qué acciones legales tomar para beneficio de sus intereses".



"Por ahora no sabemos a ciencia cierta, exactamente, el motivo de la retención de los señores Martinelli Linares, estamos a la espera, repito, de la información formal, nos hemos enterado por los medios de comunicación más que todo, no por un requerimiento de autoridad judicial o legal", remarcó el letrado.



Las autoridades de Estados Unidos confirmaron este miércoles el arresto de los hijos del expresidente en una ciudad cerca de Miami, en el estado de Florida, e informaron que se debió a razones migratorias.



"Ambos varones entraron legalmente en EE.UU.; sin embargo, sus visados fueron cancelados en 2017 y se quedaron de forma ilegal en EE.UU. desde ese momento", dijo a Efe el portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) Bryan Cox.



Ambos se encuentran bajo custodia de ICE en el centro de detención de Krome, en el sur de Florida, a la espera de que se resuelva su situación jurídica ante un tribunal migratorio, agregó el portavoz.



Los hijos del expresidente fueron detenidos este martes en la residencia de la familia en Coral Gables, ciudad del condado de Miami-Dade y aledaña a Miami, explicó a Efe una persona allegada a la familia que no quiso ser identificada.



Una fuente cercana a la familia indicó a Efe que "los muchachos no se iban a escapar", sino que "iban a pasear en su yate como lo hacen siempre", a pesar de que informaciones de prensa señalaron que fueron detenidos cuando iban a subirse a la embarcación "White Shark" en el embarcadero de la casa familiar en Coral Gables.



El Gobierno de Panamá había solicitado en junio pasado a EE.UU. la extradición de los hermanos Martinelli para que respondan por un presunto caso de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht.



Los dos hijos varones del expresidente Martinelli, que tiene también una hija, están entre las 63 personas procesadas en Panamá por el caso Odebrecht.



El abogado Amaya aclaró que los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli "en todo momento han enfrentado los procesos que injustamente le han levantado en Panamá a través de sus abogados, que han presentado las pruebas que refutan las supuestas evidencias que el Estado tiene contra ellos".



Aun así, Amaya se quejó del hecho de que como abogados han tenido "muchas restricciones" en Panamá "para obtener información completa de estos procesos, los cargos y las supuestas pruebas que se dice tienen en su contra".



El expresidente Martinelli enfrenta en Panamá encarcelado preventivamente una causa por supuestas escuchas ilegales durante su mandato (2009-2014), y este miércoles reiteró que él y su familia son víctimas de persecución política por parte del actual Gobierno panameño.