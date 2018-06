$900 millones en sanear la bahía y ‘la contaminación no se frena'

domingo 3 de junio de 2018 - 12:01 a.m.

La obstrucción de los desagües, una de las principales incidencias de mantenimiento

PROYECTO

Para sanear la Bahía de Pananamá se han invertido $900 millones, informó la coordinadora del Programa Saneamiento de Panamá (PSP), informó la coordinadora Tatiana de Janón.

En 2013 fue inaugurada la planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en Juan Díaz, que recibe 2,800 litros por segundo, equivalente a la cantidad de agua de 100 piscinas olímpicas al día. Las aguas tratadas se vierten al río Juan Díaz.

‘Realmente el saneamiento nunca termina, porque un componente importante para el correcto funcionamiento de las obras es la constante operación y mantenimiento, trabajo que llevamos a cabo como parte integral de todas las obras que construimos', explicó. Agregó que un elemento clave para lograr el saneamiento de los ríos y quebradas es el correcto desecho de la basura.

Para Donaldo Sousa, presidente de la Asociación de Derecho Ambiental, ‘es lógico que se ha hecho un trabajo y que se ha invertido una cantidad de dinero enorme, pero todos esos esfuerzos van contra una educación y una política que es contraria al medio ambiente, porque se verán los problemas de mantenimiento de todo ese sistema de saneamiento'.

Añadió que la ‘contaminación de la bahía no se ha frenado y todavía continúan los daños al medio ambiente y toda una serie de contaminación de las aguas y de la ciudad en general y eso va directamente a impactar todo ese sistema y toda esta infraestructura que se ha hecho para lograr descontaminar la Bahía de Panamá así que, al no eliminar esos problemas, esta situación va a continuar en todo este sistema y lo que se ha invertido no va a ser más que un paliativo'.

Justifican proyecto estancado

La mayoría de las obras que ejecuta el PSP es la colocación de tuberías bajo tierra, por ende la viabilidad de este proyecto es poca. Su componente más visible es la Planta de Tratamiento, ubicada en Juan Díaz.

En el año 2001 fue creada la Unidad Coordinadora del Programa Saneamiento de Panamá, se iniciaron estudios y se estructuró un plan con la ruta de los proyectos a ejecutar, en el 2006 iniciaron las obras en la ciudad de Panamá.

A la fecha el PSP maneja un presupuesto de $dos mil 200 millones.

Indicaron que el objetivo de este proyecto que desarrolla es eliminar el vertido de las aguas residuales en los ríos y quebradas de toda la capital, como resultado de este trabajo se mejorará la calidad del agua de los afluentes Juan Díaz, Lajas, Tapia, Matías Hernández, Río Abajo, Curundú, Matasnillo y la quebrada Palomo, en la ciudad de Panamá.

Las obras son ejecutadas por empresas contratistas, a la fecha, en la construcción, operación y mantenimiento de las obras laboran más de mil 200 panameños.