Más de 8.000 viajeros no entraron a Panamá por irregularidades migratorias

Del total, 2.705 viajeros, de nacionalidad no precisada, fueron devueltos por inconsistencia en la entrevista, no tener vigencia económica, pasaporte sin vigencia, documentación fraudulenta y falta de boleto de retorno, informó el Servicio Nacional de Migración (SNM).



Otros 5.471 extranjeros fueron rechazados por incurrir en faltas administrativas, mientras que 795 viajeros no fueron admitidos por la aplicación del artículo 50 de la Ley migratoria, que contempla las causales por las que se podrá negar a cualquier extranjero su ingreso o tránsito por el país o revocar su visa o permiso.



Algunas de estas causales son la existencia de una orden que impida su entrada, presentar a la autoridad documentación nacional o extranjera fraudulenta o adulterada a fin de obtener la visa de ingreso, tener antecedentes penales del país de origen o procedencia, ser un riesgo o amenaza a la seguridad nacional o la comunidad internacional, entre otras.