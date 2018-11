El 8 se estrena Panamá Al Brown

lunes 5 de noviembre de 2018 - 12:13 a.m.

El documental del primero campeón panameño en Latinoamérica

ENTREVISTA

La historia de la vida de Alfonso Teófilo Brown se convirtió en un documental bajo la dirección de Carlos Aguilar. El productor de televisión siempre soñó con hacer una película del personaje, pero le resultaba muy caro, así que juntó sus ahorros y con un poco de ayuda económica, le alcanzó para hacer un documental de una hora. Desde hace 25 años Aguilar soñaba con proyectar la vida del boxeador. Era un hombre muy culto, hablaba 6 idiomas, se codeaba con personajes de la época, y viajó por el mundo. Cuando el productor cumplió 50 años decidió que era momento de empezar a trabajar en lo que más le gustaba.

¿Cómo nació la idea del documental Panamá Al Brown?

La historia es larga. Esto empezó hace 25 años, en ese entonces yo era estudiante de cine en la Habana, Cuba. La manera más cercana que tenía de informarme de lo que pasaba en Panamá, porque no había Internet, era que cada vez que alguien viajaba a Cuba mi mamá me enviaba recortes de periódico. En uno de esos recortes me envió una biografía de Panamá Al Brown. Yo sabía desde niño que habíamos tenido un campeón que así se llamaba, pero fue ahí que me di cuenta que había sido el primer Latinoamericano en lograr esa proeza. En la Habana convivía con varios estudiantes de todas partes del continente, cada uno sacaba lo mejor que tenía su país. Así que yo presumí de lo mío en boxeo. Desde ese momento me quedaron ganas de hacer algo sobre el tema. Cuando volví, la rutina en los medios me absorbieron. Pero en 1996, en un suplemento Talingo, habían varios resúmenes de momentos de la vida de él, y descubrí un personaje sumamente interesante. Se me antojó hacer una película de ficción, pero se me hizo muy caro porque él vivió en los años 20s, vivió en París, Francia, y el presupuesto era muy alto. Pero en 2014 cumplí 50 años y decidí cumplir mis sueños. Renuncié al trabajo que tenía en Medcom y me puse a terminar la investigación que tenía más de 20 años de estar haciendo. Hice el documental con el material que tenía, recabamos más fotos e imágenes de archivo. Esto último fue un problema porque en Panamá no hay una cinemateca y eso nos costó mucho trabajo. Juan Carlos Tapia me facilitó las peleas. Tapia tiene los cinco momentos de combate de Al Brown que son los únicos que hay en el mundo. Recabamos más fotografías y a principios de año estrenamos el documental en el festival de cine de Panamá. Hemos estado en 7 festivales internacionales y hay varios más a los que asistiremos en los próximos meses.

¿Cómo financió el documental?

Todos mis ahorros se fueron en Al Brown.

¿Cuánto dinero invirtió?

Si contabilizáramos todo podría haber costado como $300 mil. En costo real que hubo que pagar fue como de $125 mil. Conté con el apoyo de la Fundación de Cine del Ministerio de Comercio e Industrias para poder posproducirlo. Gracias a eso pudimos hacer la mezcla de sonidos y colorización porque ya se me había acabado el dinero. También conté con el apoyo de Medcom como coproductor que patrocinó el viaje de un camarógrafo y mi persona a Francia y España, donde entrevistamos al biógrafo que recientemente murió. Estuvimos en Valencia donde Brown perdió el campeonato después de 6 años de ser campeón, también fuimos a Nueva York donde vivió y en el hospital donde falleció. Lo demás fueron ahorros.

Sacrificar el dinero y el trabajo por un sueño de una persona que nunca conoció, pareciera responder a un asunto sobrenatural...

El 8 de noviembre estrenamos el documental en Panamá, cuando la gente tenga la oportunidad de verlo, la gente va a entender la calidad de persona que era, un genio. Habla 6 idiomas, era un bailarín, era amigo de artistas plásticos como Pablo Picasso, Salvador Dalí. Fue un gran panameño universal. Para que no quedara duda de dónde venía se puso como apodo Panamá. Además es un héroe olvidado, como muchos otros que permanecen olvidados y desconocidos para las nuevas generaciones. Me gustaría rescatar las historias de estas personas.

¿Se puede recuperar el dinero invertido?

Es casi como la gente que escribe libres, me tocan unos centavos de cada entrada. Como .20 es lo que le toca al director de la película. Es la tasa que funciona en todos lados. Es bastante difícil para el cine Latinoamericano recuperar lo que se invierte porque es el motor para poder producir nuevas películas o trabajos. Pero es bastante difícil porque de cada entrada llega un mínimo porcentaje lo que llega a la producción. Nosotros lo que esperamos es recuperarlo en la distribución internacional y tratar de estar en otras plataformas como Netfilx.

¿Cuál es la acogida del documental a nivel internacional?

La verdad que muy bien. En Brasil uno de los críticos más importantes de cine y su esposa hicieron una semblanza que me emocionó mucho, en un sitio donde no hay tanta tradición boxsitica. Pero a ellos les pareció muy bien la cantidad de información y la manera en que estaba contada la historia. Un personaje que vivió en 1927 y la forma en que se contó la historia nunca se aburrieron.

¿Cuántas fuentes logró entrevistar?

En el documental aparecen como 7 u 8 personas que cuentan la vida de Al Brown. Por ejemplo, está Daniel Alonso que es una enciclopedia ambulante de boxeo, ni hablar de Juan Carlos Tapia uno de los mayores conocedores de boxeo internacional, además de Alberto Barrow de las agrupaciones afroamericanos, Gerardo Maloni que también es documentalista y otros conocedores. El biógrafo oficial español, Eduardo Arroyo, que escribió la primera biografía de Al Brown.

¿Hay algún familiar de Al Brown vivo?

No, aquí en Panamá hubo algunas personas que tenían el mismo apellido pero no tienen nada que ver con él.

¿No quedó nadie más?

Ya terminando el documental a uno de los participantes del documental le llegó un recorte de periódico de los años 50 que hablaba de una esposa y un hijo que le sobrevivieron al boxeador. Como murió muy pobre, tampoco decía los nombres de la esposa y del hijo, así que no pudimos contactar a nadie. Pero en los más de 20 años que trabajamos en el documental no encontramos a nadie. De hecho han aparecido historiadores y el nieto de un contendiente de Al Brown que apareció en Estados Unidos y me mandó un montón de fotografías.

¿Se siente satisfecho con su trabajo?

Si, muy satisfecho. El cariño de la gente me ha dado mucho apoyo. Diciéndote eso de que Al Brown me hablaba al oído, desde que terminé el documental un montón de cosas buenas me han pasado producto de eso.

¿Qué sigue para usted como cineasta?

Bueno ya terminé cansado ahora. Pero mi hermano quiere hacer la película de Ficción. Las cosas buenas que han pasado y que me motivan es ver los grandes avances que ha tenido el cine en Panamá. De aquí a diciembre, mínimo va a haber 12 películas panameñas terminadas, porque hay un montón que aún están en producción.

¿Cuál es el futuro de Panamá en el tema cinematrográfico?

Aquí se producen películas y programas del extranjero aunque no nos demos cuenta. Yo veo un futuro prometedor para el cine panameño, pero también va a depender a que haya más apoyo de la empresa privada porque el gobierno tiene un fondo ya establecido que no es suficiente para la cantidad de iniciativas que hay. Pero el sector privado debe creer más en esto, el público ha sido noble y ha respondido, asiste. Se debería lograr una industria que genera un montón de riqueza y redunda en la economía. Creo que la ley de cine contribuyó mucho para que crezca. Ahora nos falta la ley de cultura para que florezcan todas las manifestaciones que tienen que ver con este tema porque también es un preventivo contra la criminalidad.

¿Cuál es el futuro del cable vs Netflix?

Yo creo que eventualmente la televisión va a dejar de existir como la conocemos, igual el cable. Eso se va a ir con nuestra generación. Mis hijos no ven televisión, todo es a través de Netflix o Youtube, porque ellos ven lo que quieren ver a la hora que pueden hacerlo, no están sujetos a una programación como tal. Seguramente el cable y la televisión va a tener que evolucionar a una forma como esta. Yo creo que eso democratiza el acceso de la gente a ver lo que quiere ver, así como la gente ha podido tener acceso a producir películas a través de sus celulares y los someten a concursos en festivales enfocados a esos esfuerzos. Todo eso también tiene que ver con la cultura y el desarrollo de la tecnología. Ahora se habla de industrias creativas. La tecnología esta relacionada con la tecnología y no debemos ver la cultura como algo añejo.

¿Cree que Netflix sustituya a las salas de cine?

Cuando empezó la televisión se creía que el cine iba a desaparecer. De hecho con los video clubes también hubo un bajón en la asistencia al cine. Pero yo creo que la experiencia de que apaguen la luz y estés en una sala, y ahora ya hay cuatro D en el cine. Es lógico que se adapten a las nuevas realidades y no creo que van a desaparecer.