Más de 56 mil casos de síndrome gripal: Minsa

Las vacunas le salvarán la vida y, si usted cree estar enfermo, no olvide acudir a su médico.

domingo 7 de octubre de 2018 - 12:01 a.m.

Piden a la ciudadadanía en general no olvidar las medidas sanitarias

Alrededor de 56 mil casos de síndrome gripal registra el Ministerio de Salud (Minsa), en lo que va del año, mientras que el año pasado, para la misma fecha, eran 66 mil, informó Itza Barahona de Mosca, directora general de Salud.

Barahona de Mosca destacó que ‘estamos controlando la influenza en Panamá con la vacunación, están circulando otros virus que no son influenza, virus sincicial respiratorio, que afecta sobre todo a los niños y rinovirus que es el refriado común'.

La especialista señaló que ‘algunas personas dicen la vacuna no me sirvió, no primero tenemos que estar claros que lo que evita la vacuna es que te den complicaciones y muertes'.

Barahona de Mosca agregó que si no se han vacunado pueden hacerlo, porque aún quedan dosis. En mayo recibieron 1.5 millón de esas vacunas contra la influenza.

No descuidar su salud en ningún momento de su vida, por lo que la doctora recomendó ‘si usted tiene un resfriado que se va complicando, vaya al médico a tiempo, porque puede ser otro tipo de virus o bacteria y la evaluación médica es la que le va a dar la indicación y el tratamiento adecuado'.

Las inyecciones contra la influenza se aplican de forma gratuita a toda la población en las diversas instalaciones del Minsa y la Caja de Seguro Social.

La vacuna es tetravalente, es decir, que protege contra dos cepas de influenza A y 2 de influenza B.

En el año 2016, se vacunaron poco más de 2.6 millones de personas con una cobertura de, aproximadamente, 63% de la población, mientras que, en el 2017, se inyectaron alrededor de 1.8 millón de ciudadanos.

Este año han vacunado más de un millón de ciudadanos. Hubo 73 defunciones en 2016, mientras que, para el 2017 las muertes se redujeron a tres personas.