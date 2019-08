Más de 550 salvoconductos emitidos para que panameños viajen a Costa Rica

martes 27 de agosto de 2019 - 5:22 p.m.

Los salvoconductos emitidos tienen una vigencia máxima de ocho días para transitar por el territorio costarricense

Más de 550 salvoconductos para viajar a Costa Rica han sido emitidos en los meses de julio y agosto de este año por el Servicio Nacional de Migración de Panamá (SNM), informó la entidad.



El salvoconducto es un documento personal que es solicitado con frecuencia por los ciudadanos panameños para viajar a Costa Rica, ya sea en excursiones de grupos o de manera particular.



Durante el mes de julio y en lo que va de agosto del año en curso, la sede regional del Servicio Nacional de Migración en David, capital de la provincia occidental de Chiriquí, ha tramitado un total de 381 salvoconductos.



A su vez, en el mismo periodo la sede regional de la provincia caribeña de Bocas del Toro, que también hace frontera con Costa Rica, se tramitaron un total de 167 salvoconductos, mientras en la sede principal del SNM, ubicada en Ciudad de Panamá, el total fue de 22.



El SNM destacó que a partir de la fecha dicho trámite no se hará en su sede principal, pero se mantendrá el servicio en las sedes regionales de Chiriquí y Bocas del Toro.



Según el informe, del más de medio millar de salvoconductos, 487 se han tramitado a favor de personas adultas, mientras que 83 lo han sido para menores de edad que han viajado con sus padres o un adulto responsable.



Los salvoconductos emitidos tienen una vigencia máxima de ocho días para transitar por el territorio costarricense, y su costo es de cinco dólares.



Sólo se pueden utilizar en viajes terrestres, realizando los movimientos migratorios de entrada y salida por los puestos de control fronterizos de Paso Canoas y Río Sereno en la provincia de Chiriquí, y por Guabito (Sixaola) en la provincia de Bocas del Toro.



Es requisito que el solicitante debe presentar dos fotos tamaño carné, dos fotocopias de la cédula de identidad personal, y en el caso de los menores de edad tres fotocopias de la cédula juvenil o certificado de nacimiento, según la información oficial.



El salvoconducto también es un documento de viaje solicitado por el ciudadano panameño ante la misión diplomática y autorizado por la Autoridad de Pasaportes. Con ese documento puede retornar a Panamá en caso de que se la haya perdido o vencido su pasaporte.



Los ciudadanos panameños no requieren visa para ingresar en Costa Rica, únicamente su pasaporte válido hasta con un día de vigencia.