Un 50% de los diabéticos están en la calle y no lo saben

La prevención de la diabetes no es de un solo día, instan a cuidarse, hacer ejercicios y una dieta balanceada.

domingo 21 de octubre de 2018 - 12:01 a.m.

Instan a los médicos a no ser solo de consultorios, sino salir para detectar la enfermedad

DOLENCIA

El 50% de los diabéticos están en la calle y no lo saben, es por eso que la enfermedad va en aumento, no solo en Panamá, sino también en el mundo. Ante esta realidad, especialistas recomiendan que el médico no debe ser solo de consultorio.

‘Los médicos estamos acostumbrados a esperar al paciente en el consultorio y tenemos que salir del consultorio para detectar en este caso, la diabetes, pero podría ser hipertensión, colesterol alto', expresó Enrique Morales Villegas, cardiólogo y médico interno.

Agregó que la diabetes es una enfermedad íntimamente ligada a las dolencias cardiovasculares. ‘Los pacientes con diabetes mellitus, 75% fallece de una enfermedad cardiovascular', precisó.

Agregó que la epidemia de obesidad, condiciona un transtorno inflamatorio crónico, esto a sus vez muestra una resistencia a la insulina y, por los mecanismos complejos, condiciona a la hipertensión arterial y la diabetes mellitus.

También explicó que este mal, en términos generales acorta la expectativa de vida del paciente, pero esto está muy relacionado con el tipo de manejo médico que se le proporcione a los individuos.

Por su parte, la doctora Roopa Mehta, endocrinóloga y médica interna, destacó que hay muchos países en América Latina que a veces no tienen acceso a los fármacos más nuevos, los sistemas de salud en muchas ocasiones no cubren toda la población.

Explicó que al detectar la diabetes, su principal factor de riesgo es la obesidad, pero hay otros síntomas como la sed, ir al baño muy seguido, visión borrosa, a veces pérdida de peso sin ningún motivo, por lo que recomendó que cuando se tienen estos signos de alarma hay que buscar ayuda, es decir ir al médico.

La doctora Ileana Chiari - Shan, directora médica de Novo Nordisk, expresó que la persona con este mal tiene dos veces mayor riesgo de presentar un infarto o un derrame si se compara con una persona que no ha tenido riesgo cardiovascular.

Pablo Fletcher, endocrinólogo y médico interno, presidente de la Sociedad Panameña de Endocrinología y funcionario de la Caja de Seguro Social, señaló que con esta enfermedad hay una incidencia en la población de un 11.5%.

‘Todos los factores que predisponen, que acompañan a la diabetes han aumentado', dijo

En Panamá, 10 de cada 100 panameños padece por diabetes. Al Estado le cuesta entre mil y mil 500 dólares la atención de pacientes diabéticos y los casos complicados como pacientes encamados o que se realizan hemodiálisis, cuestan 20 mil dólares por año cada uno. Para el 2030, la Organización Mundial de la Salud prevé que este padecimiento se convierta en la séptima causa de muerte en todo el mundo.

Novo Nordisk inauguró el pasado viernes en la ciudad de Panamá ‘Go Cardio', el evento científico más grande de Centroamérica y el Caribe sobre el tratamiento de la diabetes y su importante relación con la salud cardiovascular.

Hicieron énfasis en la diabetes mellitus tipo 2 que es un metabólico complejo que se caracteriza por la hiperglicemia y, en el mundo, afecta a 425 millones de personas y que se estima que, en el 2045, afectará a casi 629 millones. Además, hay un tratamiento innovador de nombre liraglutida que se utiliza para pacientes adultos con este padecimiento.