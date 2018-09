En 5 años, el ION registra 3,566 pacientes de cáncer de mama

sábado 29 de septiembre de 2018

Dos mujeres afectadas por la enfermedad dieron los testimonios de vida y su lucha

SALUD

Sentirse una bolita en el seno es un hecho alarmante para cualquier mujer que despierta el temor por padecer cáncer de mama. Es por eso que recomiendan a las personas no esperar el mes de octubre para hacerse la mamografía.

Este es un mal que va en aumento en Panamá, que solamente el Instituto Oncológico Nacional (ION) registra tres mil 566 casos desde el año 2013 al primer semestre de 2018.

Según el ION, el año pasado fueron contabilizados 746 pacientes y del 2018 se han registrado 369.

Itzania Indira Salazar, tiene un año de ser paciente del ION y ha pasado por 16 quimioterapia. Comentó que cuando le detectaron este padecimiento ‘no fue fácil, fue difícil, pensé que el mundo se acababa, pero me dije, bueno para adelante, la vida no se acaba aquí, por lo que le mandó un mensaje a todas las mujeres:

‘No hay que sentirse una bolita en el seno para recurrir al médico, nosotras tenemos el control de nuestra salud, simplemente con pararse en el espejo y hacerse el autoexamen podemos salvar nuestras vidas', dijo.

Aracelys Ureña, quien es otra paciente de este nosocomio, en su testimonio dijo que ‘cada vez que veía revista que hablaba de cáncer, yo pasaba la página, si veía la televisión que hablaba de cáncer cambiaba de canal, no quería oír de la enfermedad, que malo es, porque no me enteré que así podíamos evitar la enfermedad'.

Alexandra Castro Novey, directora ejecutiva de FundaCáncer, destacó que ‘cada una de las personas debe tomar la responsabilidad por su salud, ir al médico y hacerse los exámenes todos los años, si el médico no le habla sobre esta dolencia mortal, pregúntele si está en riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer, qué exámenes me tocarán'.

Agregó que es muy importante que este mal se detecte antes de que haya síntomas, porque en las etapas más tempranas la enfermedad se puede curar.

‘Apoya la causa', es la campaña de la lucha contra el cáncer de mama que lleva a cabo la empresa Paylees ShoeSource, en apoyo de Fundacáncer, para generar fondos que serán destinados al programa ‘Detección con solución'.

Indican que esta acción consiste en concientizar a las mujeres, a que se realicen exámenes.

Omar Espinosa, gerente país de Payless ShoeSource, dijo que por diez años han trabajado de la mano de FundaCáncer en esta campaña que tiene el objetivo, de la detección temprana, del tratamiento y del apoyo a todos los pacientes que pasan por esta enfermedad.

Explicó que los fondos que recogen van a la fundación y que, el año pasado, en Panamá, se aportó alrededor de 4,800 millones de dólares y, en los últimos cinco años, se han donado a la causa aproximadamente 300 mil dólares en Latinoamérica.