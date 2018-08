Más de 40 mil adolescentes embarazadas en cuatro años

sábado 25 de agosto de 2018 - 12:01 a.m.

En las escuelas, los docentes se ven obligados a realizar módulos para las niñas

PREOCUPACIÓN

En cuatro años, el Ministerio de Salud (Minsa) registró 42 mil 921 adolescentes embarazadas en el territorio nacional. En el 2014, fueron 10 mil 735; en el 2015 totalizaron 10 mil 976, posteriormente, en el 2016 se contaron 11 mil 298, y en el 2017, se reportaron nueve mil 912.

Además, en los primeros siete meses de 2018, el Minsa registró seis mil 90 casos en todo el país, de ese total en la provincia de Panamá se contabilizaron mil 995, de los cuales mil 22 corresponden al distrito de San Miguelito; seguidamente, la comarca Ngäbe Buglé con mil 92; Chiriquí con 924 y Bocas del Toro 525.

En orden descendente le sigue la provincia de Coclé con 392, Colón y Veraguas, ambas con 343 casos de adolescentes preñadas y la comarca Guna Yala con 189.

Las autoridades de salud han señalado que en los centros educativos se debe enseñar educación sexual para prevenir embarazos, inculcar valores y hacer capacitaciones para que tomen conciencia porque la gestación es una enorme responsabilidad.

Eleazar Gómez, secretario general de la Confederación Nacional de Padres de Familia, dijo que desde el hogar, los padres deben orientar a sus hijos e hijas sobre las consecuencias de un acto sexual a temprana edad.

‘Los resultados no han sido los más agradables, ya que muchos padres de familia no han jugado su papel y también el mismo sistema avanzado de la tecnología [Whatsapp, Twitter, Instagram y Google] y programas de televisión nacionales, no tienen una censura y todos los días viven dando programas que incitan al acto sexual', precisó Gómez.

Por su parte, Diógenes Sánchez, dirigente de la Asociación de Profesores, dijo que ‘cada vez más vemos la gran cantidad de niñas embarazadas, yo laboro en un centro donde siempre tengo que estar haciendo módulos para las estudiantes que están en ese estado, es decir, que el problema va en aumento a pesar de que en algunos colegios tienen Gabinetes Psicopedagógicos y a pesar de que se les habla en charlas a los estudiantes'.