239 docentes rechazaron trabajar en áreas apartadas

miércoles 13 de junio de 2018 - 12:01 a.m.

Los alumnos de la Escuela La Trinchera, en la comarca Ngäbe Buglé, siguen a la espera de sus educadores

‘Estar lejos de mis hijos, de la familia y no poder hacer muchas cosas que se acostumbra hacer en áreas urbanas del país', son parte de los pensamientos que tienen algunos educadores cuando les toca dirigirse hacia áreas de difícil acceso para impartir sus clases.

Esto es lo que sucede cuando son nombrados por el Ministerio de Educación (Meduca) para que ocupen las plazas de trabajo y eduquen a los estudiantes que viven en áreas rurales o lejanas que se pueden mantener en condiciones precarias.

De acuerdo con esta entidad educativa, 239 educadores han rechazado vacantes a estos lugares. Actualmente, 10,900 docentes laboran para cubrir una matrícula aproximada de 86 mil estudiantes en zonas alejadas. Esos educadores tienen salarios de $1,240 y $1,360 con viáticos mensuales de $100, dijo el Meduca

En estos sectores hay un 67% de mujeres educadoras, mientras que, un 33% son hombres.

Al consultar al Meduca, qué pasa si los maestros rechazan las plazas de trabajo, indicaron que pueden que les ofrezcan otras, pero la mayoría de las veces no hay más vacantes disponibles.

Para los docentes que aceptan estas plazas, en reiteradas ocasiones mencionan que pasan dificultades, ya que tienen que pasar ríos, montañas, puentes colgantes, caminos de tierra en pésimas condiciones para poder llegar a sus puestos de trabajo. Incluso, demoran meses para poder volver a ver a sus familiares porque, por la lejanía de los sitios, no pueden viajar constantemente.

Eleazar Gómez, secretario general de la Confederación de Padres de Familia de la República de Panamá, manifestó que ‘nosotros en las siete mesas de diálogo que teníamos con la ministra [Marcela Paredes], propusimos que las vacantes de diferentes especialidades surgidas en áreas de difícil acceso tenían que ser en condiciones permanentes para que fuera atractivo para ellos.

Sin embargo, muchas de las vacantes que se pusieron en concurso este año vinieron bajo condición Tefa [eventuales].

Agregó que ‘sucede que las plazas quedaron Tefa y fueron entregadas a las comisiones y las comisiones se las han otorgado a algunos docentes y muchos han renunciado, porque cuando llegan al área no hay baños higiénicos, no hay una casa para el docente, no hay agua potable, no hay un servicio sanitario, entonces hay una condición precaria que muchos abandonan la vacante, eso está atrasando el sistema de educación'.

Diógenes Sánchez, secretario general de la Asociación de Profesores, dijo que ‘si son nombrados por la comisión de selección demoran cinco y seis meses para que les paguen en áreas de difícil acceso, sin poder tener opciones de poder salir de esas áreas. Nosotros le hemos dicho a la ministra que todas las vacantes de esas zonas tienen que ser permanentes porque, de lo contrario, la gente no le ve el estimulo'.

Los estudiantes de premedia multigrado de la Escuela La Trinchera, ubicada en la comarca Ngäbe Buglé, siguen a la espera de los educadores que, desde el primer trimestre, no tienen.

La maestra Yarielis, dijo que han anunciado que mandarán dos docentes para 149 estudiantes, pero se necesitan más, porque no son suficientes.

PERSONAL

10,900

Es la cantidad aproximada de docentes que imparten clases en áreas de difícil acceso.