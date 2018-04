Un 10% de los mataderos carecen de veterinarios

lunes 30 de abril de 2018 - 12:01 a.m.

Hay 350 de estos profesionales en el país, pero se requieren mil 200

RIESGO

La responsabilidad de vigilar la calidad de la carne que consume el panameño está en los hombros de sólo 350 veterinarios en las entidades públicas.

El déficit de personal es notorio, según el presidente de la Asociación Panameña de Médicos Veterinarios, José Torres, quien resaltó que se requieren para esta gran labor más de mil 200 profesionales. ‘Esto es lo que se necesita para cumplir con el país y con la sanidad alimenticia', enfatizó. La carencia de personal tiene años y, de acuerdo con Torres, el gobierno no invierte para fortalecer la vigilancia. Dijo que no han nombrado a nadie solo reemplazan los que salen del sistema. ‘Dicen que no hay plata, pero si hay dinero para aumentar a la policía, sin embargo, no hay para el servicio de técnico de calidad', aseveró.

Tras el déficit, 10% de los mataderos no están vigilados por veterinarios. Sólo hay 40 profesionales en todo el país. Se requiere el doble, puntualizó el dirigente. Torres afirmó que solo se puede asegurar la calidad de la carne que sale de 35 plantas mataderos, donde sí hay veterinarios que supervisan los procesos de bioseguridad.

Pero que no garantiza los productos que salen de 10 mataderos, donde no hay presencia de personal. Aseguró que es responsabilidad de las autoridades no tener profesionales en los mataderos. ‘A veces debemos sacar de nuestros bolsillos para comprar insumos y usar nuestros propios autos y herramientas para cumplir con la labor', recalcó.

Los veterinarios, con excepción de los mataderos, puertos y fronteras, desde el pasado lunes están en huelga de brazos caídos. Exigen que se apruebe el proyecto de ley 574 que modifica su escalafón salarial para que pase de seis categorías a cuatro como lo establecen los acuerdos de Comenenal. El viernes pasado el proyecto fue aprobado en segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional.

La labor de estos profesionales es con la salud publica, pues vigilan el control y calidad de alimentos y que el animal tenga buena salud para el consumo humano. Los ministerios de Salud y de Desarrollo Agropecuario, lamentaron la huelga de los veterinarios.