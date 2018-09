Vuelve la puerca, y tuerce el rabo

miércoles 26 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

Desde ahora hay que decirles a esos que han burlado y robado las cuotas obrero patronales a la institución,

Como era de esperarse, ya empezaron los representantes de los gremios empresariales con su cantaleta de sugerir y presentar ante los medios y la opinión pública sus propuestas de medidas paramétricas con el supuesto de resolver la situación financiera de la Caja del Seguro Social.

Para el trabajador en general, esto no es otra cosa que volver a meter la mano en el bolsillo a los trabajadores con aumentos de cuotas, edad de jubilación y posibles recortes de servicios. Dicho de otra forma que nosotros asumamos la carga del latrocinio al que ellos han sometido a la institución y a los malos manejos que han brindado quienes administran la misma en todas sus estructuras.

Desde ahora hay que decirles a esos que han burlado y robado las cuotas obrero patronales a la institución, que de paso son quienes tienen sometido a la Caja en semejante desastre que no pasarán, porque a demás de no brindar ni cumplir el cometido para el cual fue creada, que ahora tengamos que pagar más a cambio de un pésimo servicio NO.

Los trabajadores pagamos por adelantado un servicio que se debe brindar con calidad y calidez, eficacia y eficiencia, sin embargo, cuando lo recibimos es el peor o simplemente no lo podemos recibir, y para colmo con aumentos no señor porque no nos da la gana.

Sepan desde ya que nuestra población asegurada no va a aceptar bajo ningún punto de vista este tipo de medidas porque no lo merecemos.

Comiencen eliminando los gastos de representación, combustible, y otros subterfugios que se han inventado para evadir pagos a la seguridad social e impuestos que tienen a los distintos niveles en la empresa privada como en el gobierno y que todo el mundo pague por porque gana, mejoren los servicios de atención, médica, laboratorios, hospitalización, inviertan en prevención a la salud, que el Estado cumpla con su papel de proteger la salud de la población y después hablamos.

Ya es hora de que nos pongamos serios si queremos que éste país avance, no es aceptable más que la carga la continuemos pagando los más jodidos, basta ya de tanto despojo a los más necesitados.

EX SECRETARIO GENERAL DE LA CGTP