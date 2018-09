A votar con hechos

lunes 3 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

Sus miembros deben darse cuenta de que aquí no caben apasionamientos ni tirrias. Lo que demanda la coyuntura

El partido PRD reclama a voz en cuello unidad, pero para estas primarias hay 17 aspirantes para presidente. Inadmisible. Debería haber un tope en la cantidad de postulantes, como lo hay con los independientes. De esos 17 solamente 3 tienen el chance de ser el/la candidato/a que llegue a batirse en las elecciones generales contra los del varelismo, Rómulo Roux (CD), los de Alianza, FAD y demás candidatos. Dos quinquenios sin gobernar al partido más grande pueden llevarlo a la destrucción.

Sus miembros deben darse cuenta de que aquí no caben apasionamientos ni tirrias. Lo que demanda la coyuntura de esta década malgastada, porque no fue perdida sino echada a perder (gobiernos de Martinelli y Varela) es un candidato que de verdad tenga una visión de país, que sea lo suficientemente fuerte para combatir la corrupción que este gobierno se la ha pasado toreando y compartiendo, que convoque a una constituyente, que disponga cómo se deben nombrar los magistrados de la Corte Suprema y que ponga, sobre todo, por encima, la educación, como su principal motivo, no la construcción.

No estamos para ensayos y errores, estamos para rescatar el país porque el desgobierno CD-Panameñista nos ha dejado desbaratados y lo que es peor, con los valores trastocados. Tenemos que elegir al más capaz, al más ‘presidenciable' porque si no, seguiremos con el mismo modelo deteriorado y gastado, que no ha hecho sino ponernos en boca de todo el mundo (Panama Papers por ejemplo) o a merced de las listas de países poderosos. Alguien que se les pare firme a todas las instituciones, que conduzca una política exterior sin complacencia para todos, no solamente para los gringos, como la lamentable canciller que tenemos, que permitió que un imperio como el de Waked se viniera abajo solamente por ‘razones para creer'.

Debemos elegir, cuando votemos por un candidato, a un presidente. Si no lo hacemos, estaremos a merced de los diputados, que manejan a muchos de los aspirantes.

Exministra de Gobierno y Justicia