¡Vienen tiempos mejores …no lo dudes!

miércoles 16 de mayo de 2018 - 12:00 a.m.

Llegaron a estar detenidas unos 15 años, pues ‘las veían como muy poca cosa'

A un paso de la tumba y mientras la Gran Colombia se despedazaba, Bolívar dijo: ‘he arado en el mar, he sembrado en el viento'. Y no hace falta ser Bolívar -ni estarnos muriendo-, para sentirnos igual. Incluso, hay expertos en hacer sentir así a los demás; profesionales del desánimo que insisten en minimizar lo que haces, peritos en culpar a los demás, expertos en ver la ‘paja en el ojo ajeno'. Pero, deja que esas palabras que buscan desinflar tus ÁNIMOS sean ladridos de perros a la luna: ¡qué resulten inútiles! Mira, cuando Zorobabel –gobernador de Judá-, levantaba el segundo Templo en Sion, ‘se burlaron de los modestos comienzos'; las obras incluso, llegaron a estar detenidas unos 15 años, pues ‘las veían como muy poca cosa', dice la Escritura. Pero, los planes del Señor eran ‘terminar la obra que comenzó', y vino esta promesa: ‘Zorobabel mismo echará los cimientos de esta casa, y con sus propias manos la terminará…esfuérzate ahora… ¡cobren ÁNIMO y pónganse a TRABAJAR, que Yo estoy con ustedes!… al final, la gloria de esta casa será mayor que al principio'. Vamos, al igual que Zorobabel, lo que haces –en manos y dirección del Señor-, no ‘es poca cosa'…‘no aras en el mar, ni siembras en el viento'-como Bolívar-, ‘ÁNIMO, esfuérzate ahora y ponte a TRABAJAR: tu sueño es posible, lo iniciaste, y lo puedes terminar. ¡Tú final más grande que tu principio! ¡Vienen tiempos mejores…no lo dudes!