Las vicisitudes de mi pueblo

miércoles 26 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

Pasan gobiernos cada 5 años y los más necesitados continúan viendo cómo se despilfarran y se roban millones

No deja de golpearnos en la cara, las vistas y reportajes que frecuentemente pasan nuestros medios de comunicación social referentes a las penurias por las que atraviesa nuestro pobre pueblo, para ver medianamente resuelto los problemas fundamentales que el estado está obligado a atender con calidad, como lo son la salud y la educación.

Pasan gobiernos cada 5 años y los más necesitados continúan viendo cómo se despilfarran y se roban millones en todo tipo de bribonadas; mientras ellos siguen en medio de la tragedia soportando y esperando cuando será verdad, que algún gobierno se digne en mirarlos como se debe, pero de manera integral y no que un gobierno construya hospitales y centros de salud y sea el otro quien le compre las medicinas, o que en un quinquenio construya, la escuela y el que sigue nombre los maestros.

Hay que ser responsables, porque nuestro estado no merece que casi el 40% de su población viva en condiciones de pobreza y menos con pobreza extrema. Hay que mirar hacia los más pobres, ya que Panamá no es un país pobre sino empobrecido, por la dejadez de quienes nos han gobernado en los últimos 30 años.

Solo los aportes que transfiere El Canal durante un año, bien manejados, dan lo suficiente como para que nuestras comunidades indígenas mejoren las condiciones de pobreza en las que los hemos mantenido, y enseñándoles no solo dando el pescado.

Da dolor ver como madres caminan 5 y 6 horas para llegar a un centro de salud y encontrase con la dura realidad de no tener un médico para atender a su niño, y lo que es peor; si tienen el médico, no cuentan con los medicamentos que ayuden a esa criatura a recuperar la salud, no hay ningún derecho a que este tipo de situación suceda y menos que un funcionario de salud le diga a esa pobre señora, que ella no puede ser atendida en ese centro puesto que no vive en esa circunscripción. Esto es no tener conciencia y nuestra gente no merece que se le de ese trato, es más el Ministerio de salud ya debía estar buscando a esa desalmada (o) para destituirla (o) por desconsiderado y canalla y si existe algún impedimento legal ya mismo lo debieran estar derogando para que esto no vuelva a suceder.

EX SECRETARIO GENERAL CGTP