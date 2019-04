Urge la constituyente

viernes 5 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Nos acercamos a las elecciones generales del 5 de mayo y solo vemos que la podredumbre aflora por todos lados. El sistema político panameño ha colapsado y por esa ruta no encontraremos la solución a los problemas derivados del sistema político hecho por y para los pillos políticos.

Hay gente que pelechan de este sistema, polítiqueros y empresarios corruptos principalmente, que dicen que la constituyente no es solución, por lo cual se oponen a un proceso constituyente. Les voy a dar la razón, la constituyente no soluciona en el acto los problemas que se ensañan en el ciudadano como la salud, la educación, el desarrollo de plazas de trabajo, la seguridad ciudadana, la dotación de agua, y cuanto problema sufrido por la población. Pero sin constituyente no hay solución.

Pongamos de ejemplo que alguien necesita un edificio para solucionar diferentes problemas usando los diferentes pisos que tendría ese edificio. Si no construye la planta baja no podrá construir el primer alto ni los subsiguientes. Primero es la planta baja y hasta antes las fundaciones. Esa planta baja con cimientos fuertes es la constituyente.

Construir los pisos que albergarán y darán solución a la salud, la educación y todas las necesidades de la población no se lograrán sin la planta baja, esa que dará la institucionalidad para lo demás.

El poder constituido, conformado por esos politiqueros que manipulan en su beneficio el poder público y los mal llamados empresarios que obtienen contratos chuecos para enriquecerse no quieren que nada cambie. Por eso no quieren constituyente.

El proceso constituyente es un ejercicio político, entendiendo por política la busca el bien común. Es un proceso que abre todo a discusión para cambiar el sistema. Si a ese proceso constituyente concurren los ciudadanos y grupos organizados, los más íntegros, los más aptos y los más ilustrados de ese ejercicio debe salir un nuevo orden que funde una Nueva República que será democrática, participativa y que logre el máximo de bienestar común.

La convocatoria no puede ser hecha por las mismas lacras que nos han gobernado por los últimos 50 años, ni siquiera por los que estuvieron cerca de esos gusanos porque con su omisión fueron cómplices. Tiene que surgir un nuevo ciudadano que entienda que él es responsable del destino del Estado.