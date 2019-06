Truenos y Centellas del 20 de junio del 2019

Truenos y Centellas del 20 de junio del 2019

Tarea:

¿Por qué el vicepresidente de la República, Gabriel Carrizo que es oriundo de Penonomé y que conoce bien el elemento de su pueblo natal, no asesora bien al presidente ‘Nito' Cortizo para los nombramientos de los directores provinciales de las diferentes instancias de Coclé? Ya que hay muchos elementos que han dejado una estela de corrupción, desgreño en el trabajo, jubilados que no saben ni siquiera utilizar una computadora, y personas que ya se les cumplió todo lo que podían hacer y que por el tiempo no tienen nada que ofrecer al gobierno de la ‘aurora de la decencia', y que más bien serían una mancha negra y vergonzosa para la administración. Hay que recordar a la gran cantidad de jóvenes preparados que hay en la provincia que necesitan esos cargos directivos para proyectar nuevas ideas que deben cambiar el rumbo de la administración pública en Coclé. Es una obligación moral que tiene el vicepresidente Carrizo, el asunto no es politiquería, es talento, preparación y ganas de trabajar por el bien común de la región coclesana.

Investiga:

¿Porqué ahora voceros de representantes de Rio Grande y El Coco han respondido que no permitieron que la alcaldesa electa Paula González asumiera funciones en el municipio sin que todavía haya tomado posesión del cargo? Y que por lo tanto no le compete todavía dictar medidas relacionadas con el consejo, que es un organismo aparte de la alcaldía, hasta tanto llegue el primero de julio.