Transístmica o una sucursal de la luna

domingo 30 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

Contra las Cuerdas de El Siglo del 30 de septiembre del 2018

Cientos de conductores que a diario se dirigen por la Transístmica hacia Panamá Norte, se quejan que circular por la carretera pareciera que se hace por un campo de obstáculos, pues casi desde plaza Ágora, cerca de Pueblo Nuevo, hay que chifear cráteres. Esto, dicen algunos, los hacen ver como si fueran astronautas y que recorren un camino lunar, encima, la vía que está en reparación, en alguna parte trabajan hoy y mañana no. Así no se puede reparar o adelantar un proyecto -cualquiera que sea- con seriedad, porque deberían concluir las obras de un sector y, luego, trasladarse a otro. Eso sería lo más sensato, pero aquí no ocurre, razón por la cual los manejadores de autos que pasan por la zona están ‘ca... nsados'. Mientras, el ministro viajero, anda como si mirara para otro lado y no tiene, al parecer, a nadie que vigile la labor que hace la empresa, por cuanto, los conductores están molestos y al borde de la locura. Algunos han dicho que, un tramo que antes les tomaba media hora desde Saint Little Michel hasta Water Eye , ahora lo recorren en más de 60 minutos en horario normal, en horas pico la locura llega hasta tres horas o más. bendito ayuden a la gente de la zona para que no enloquezcan.