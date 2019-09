Tranques 24/7 en el área Panamá Este

domingo 8 de septiembre de 2019 - 12:00 a.m.

Contra las Cuerdas de El Siglo del 8 de septiembre del 2019

Los residentes del área Este están preparados para seguir dándole su puñera a los que no han terminado de construir el Metro, a la Policía y al MOP, pues pasaron 5 años a la espera de que acabara la edificación del sistema de transporte y nada de terminan. Los tranques son increíblemente largos de lunes a sábados y los domingos, el único día que esperan descansar de tanto congestionamiento, se tienen que aguantar retenes de los tongos quienes, por cuestiones de seguridad, se antojan que deben poner en la Panamericana -frente a la subestación de Nuevo Tocumen- a tres policías a pedir licencia con lo que importunan el paseos de cientos e miles de panameños que no saben qué hacer: si regresan a casa o sacan las bebidas del cooler, asan la carne y se asolean allí mismo al lado de la vía. A veces lo retenes los establecen en la vía principal frente a la iglesia de Monterrico. Igualmente, los conductores se salen de sus casillas, pues la mayoría van de paseo en esos días, pero a los tongos les vale porque lo primero para ellos es pedir la licencia y que los jefes los feliciten por poner 50 boletas. Los retenes en vías principales no capturan maleantes y ellos lo saben.