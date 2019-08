Del trabajo al cementerio N° 3

jueves 29 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

Es obligación del gobierno brindar salud a la población y no a los obreros que cotizamos a la CSS

Una total barrabasada. Pretenden aumentar la edad para la jubilación entre 65 o 70 años del cotizante de la Caja de Seguro Social (CSS), sin considerar que somos los trabajadores quienes mantenemos esa Institución, por lo cual, los dueños absolutos, no del gobierno que es un patrono más y el principal deudor, moroso.

La CSS no puede seguir brindando servicios de salud gratuita a quienes no cotizan ni aportan y que sea el gobierno (cualquiera que fuere), el administrador y recaudador. Generalmente los cotizantes nos quedamos sin atención de salud, medicamentos u hospitalización porque los beneficiarios han sido favorecidos y no hay disponibilidad para quienes pagamos, pero sin nosotros, los cotizantes, ¿cómo se les atendería a ellos?

Es obligación del gobierno brindar salud a la población y no a los obreros que cotizamos a la CSS. La solución viable y equitativa, es que se pague por cada beneficiario. Pudiera considerarse un mínimo del 2% para el trabajador, el 1% para el empleador (cualquiera que fuese, inclusive el gobierno) y el 2% el gobierno.

Ley 23 de 21 de marzo de 1941, en su artículo 9° dejó claro que los servicios ‘…, pueden hacerse extensiva a los cónyuges y a los hijos menores de los Contribuyentes, siempre que contraten un Seguro de familia.'

Además, los compromisos que adquieren los gobiernos con las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS), tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), jamás deben incluir a la CSS, toda vez que la misma existe financieramente por el aporte de nosotros los cotizantes y el empleador, no del gobierno que también debe pagar su cuota obrero patronal y generalmente está en deuda o mora.

Quienes tienen menos de 55 años y peor, los que no llegan a 40, poca importancia le dan al tema, pero serán quienes en pocos años sufrirán la consecuencia de su desinterés. La gran mayoría pudiera quedar mendingando para sobrevivir, producto del poco importa de su futuro. Dios te salve, Panamá.

EL AUTOR FUE CANDIDATO A CONTRALOR GENERAL