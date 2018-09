No te toca cielo

jueves 6 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

Neutralizas a tu hermano. A tu antiguo amigo. Donde escribes ambición, anulas al prójimo. Donde filtras la avaricia

Perverso. Enfermo, pero imputable. Aberración, aberrante y aberrado. Tu sangre es el cotilleo, alias bochinche. Te asedia el conocer las intimidades de los otros, sobre todo de tus enemistades reales y ficticias. Arrasas teléfonos. Sigues gente. Fotografías a la víctima. Te engulles la foto, sin rollo. Disfrutas las pisadas de los otros y los asaltas cuando se disponen a hacer el amor.

Robar el erario te entretiene y te lleva al éxtasis. Droga en dosis múltiple el saqueo.

Envenenas el corazón de la gente y te da risa. Te mueres de carcajada, Calígula, asqueroso Botita. Dejas una estela de dolor a tu paso. Amasas fortuna, la fermentas e inoculas una enfermedad contagiosa, la de la adulación, que corroe mentes blandas. Sicópata y sociópata. Pata. Pato. Sin zapato.

De mente y demente. Te vanaglorias de que tu antecesor rapta mozas, goza del sexo con Agripina, Drusila y Julia Livila y las obliga a prostituirse. Extravagante. Degenerado. Imbécil. Corrupto. Amante de la perversidad y la conspiración.

Impotente, robar el erario y financiar sus empresas te llevan al éxtasis sexual, Botita. Irascible, derrochador, caprichoso, enfermo de todo tipo. Enfermo sexual.

Alardeas de tu frenesí y de tu perversión. Descubres la intimidad de tus hermanos y celebnras a carcajadas. Émulo de Caín: Calígula de hoy. Generas hambruna con tu robo. Muchos de adoran como aquellos que adoraron al romano.

Incítato, no importa su esencia caballar, postulado para ser cónsul y sacerdote.

Botita, no creas que te vas a salvar. No te corresponde cielo. Ese está vedado para ti. Ya no tienes salvación. No podrás comprar ni santo ni jerarca. Tu lugar es el infierno, Calígula. No tienes derecho a purgatorio ni a limbo. Vas a podrirte en el infierno.

Periodista, filólogo, profesor