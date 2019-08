Los tienen trajinados en el tinglado

lunes 5 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

Contra las Cuerdas de El Siglo del 5 de agosto del 2019

Los pugilistas del coliseo de la 5 de Mayo continúan en el ojo de la tormenta y a pesar que solo ha transcurrido un mes desde que entraron al cuadrilátero han recibido golpe a diestra y siniestra.

Desde fuertes rectas de derecha hasta demoledores opper han recibido los padrastros en el tinglado, por una parte debido al derroche de dinero, siendo el último escándalo las intenciones de alquilar lujosas camionetas para taquillar cuando lleguen al coliseo, como si solo ganaran dos guayabas.

En las graderías la fanaticada ya no come cuento y no ha parado de abuchear a los padrastros, que tratan de defenderse de los ataques con algunas combinaciones, pero al final del día siguen perdiendo puntos en las cartillas de los jueces. Expertos de deporte les auguran cinco largos años, pues si así están comenzando, que se esperará cuando el pleito agarre calor en los siguientes asaltos.

Algunos seguidores del deporte advierten que cuidado y les cierran el coliseo, aunque la probabilidad que eso pase es lejana ya que el campeón no querría darse un tiro en el pie.

Ahora, a la fanaticada solo le queda esperar a ver si asientan cabeza los boxeadores.