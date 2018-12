Le tienen la medida a ‘el de Siempre'

domingo 2 de diciembre de 2018 - 12:11 a.m.

Contra las Cuerdas de El Siglo del 2 de diciembre del 2018

El ‘tira y afloja' entre los ambientalistas, quienes denunciaron que se ‘echaron al pico' una gran parte del Parque Nacional Camino de Cruces con el ensanche de la avenida Omar Torrijos y otros proyectos, el ministro de Ambiente, si, a quien muchos conocen como ‘el de Siempre', quien por otro lado, dice que no se ha causado efectos negativos y que fue un pedacito de tierra que le quitaron a la referida zona protegida. Bueno, sepa el ministro que, como siga evitando el combate, le va a salir la bruja, pues los cuidadores del ambiente están bien preparados y le darán un verdadero knock down, y doloroso, porque ‘el de Siempre', como siempre (valga el redunde), dice que no hay más nadie que él para cuidar el ambiente y que los gringos lo dijeron, porque en la Nasa lo condecoraron por su trabajo. Señor, se le olvida que usted trabaja para Panamá y los panameños. Ya los cuidadores del ambiente le han restregado en la carantoña que tiene varios desaciertos: la pista de Coiba, las concesiones para cortar madera que ha dado en Darién, su aprobación entregar a la comarca Naso una gran parte del Parque Internacional la Amistad. Muchos dicen que antes que acabe el Gobierno, vendrán más.