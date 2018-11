Hay tembladera en el cuadrilátero

lunes 12 de noviembre de 2018 - 12:00 a.m.

Mientras algunos pugilistas están peleando en una nube, donde nunca pasa nada, la esquina de Pablo Pueblo ve con preocupación como se les esta complicando la cartilla donde la maleantería va a galope.

La esquina ha tenido una pelea escabrosa recibiendo toda clase de combinaciones de rectas, jabs y golpes bajos con cacha de pistola, lo que los tiene pidiendo cacao.

Los asaltos son difundidos en las primeras planas de los tabloides a diario, donde varios pugilistas han quedado en los camerinos celestiales junto a San Pedro tras los altercados.

Expertos del deporte ven con preocupación estas peleas, sobre todo en la costa atlántica, saint michael y la capital, donde se han registrado fuertes intercambios de golpes.

En tanto, por los lados del cuartel general de los uniformados hay descontento, pues muchas veces logran ganar peleas, pero sus rivales no demoran a la sombra y cuestión de días salen libres, por lo que no hay que ser conocedor en la materia para saber que algo no anda bien.

En las graderías hay abucheos y temor entre la fanaticada que reclama coliseos seguros.