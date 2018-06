Tanta ‘marramucia' para nada

miércoles 27 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

De nada ha servido al costos equipo legal de Martinelli ir a esconderse a Miami, inventar enfermedades desde que llegó al país, no tomar los medicamentos según prescripción médica, inventar huelga de hambre, quedarse semidesnudo en el hogar que tiene por cárcel para evitar ser trasladado ante el estrado, descalificar médicos porque no son especialistas, presentar renuncia del imputado al PARLACEN, presentar impedimentos para el fiscal y el juez, hacer declaratorias amenazantes contra todo panamá, incluido el tribunal y demás marra musías para evitar un juicio que ya debió haber terminado.

Aprovecho esta tribuna para felicitar al juez Mejía quien les ha brindado en exceso todo tipo de garantías al acusado y su equipo legal quienes además han abusado del sistema puesto que casi todos los abogados de la defensa les han permitido hablar y una de las características del sistema penal acusatorio es el de la brevedad en el proceso; y permitir que una batería de abogados intervengan hace tedioso y complicado el proceso.

Si de algo no podrá quejar la defensa es que le cortaron el camino para presentar sus argumentos, en ese sentido han corrido con suerte de contar con un juez que les permitió que el loco llegara cuando le dio la gana porque lo que buscaban era ganar tiempo para argumentar la incompetencia del tribunal y les salió la bruja.

Ya para las 4 de la tarde la población se encontraba impaciente y no quiero pensar cómo se encontraba la parte acusadora quienes estaban en el palacio Gil Ponce desde las 9:00 am hora citada por el tribunal para iniciar la audiencia.

No se puede permitir que una sola persona juegue con todo un sistema de justicia y eso es lo que buscan los abogados de Martinelli, quieren andar por las ramas para evitar entrar al fondo del asunto, saben perfectamente que cuando se llegue a esa etapa no podrán decir que no nos pincharon sin autorización judicial y eso es un delito.

Todo Panamá sabe que en la administración Martinelli todo pasaba por sus manos y lo dijo Papadimitriu cuando en una de sus tantas comparecencias al AVESA para enfrentar uno de los fiscales, hasta mostró un memorándum donde el mismísimo Martinelli le daba instrucciones sobre cómo actuar en los casos del PAN y otros.

La justicia terrenal al igual que la divina tarda pero llega y si él pensaba que frente a todas sus atrocidades iba a quedar impune se equivocó y el juez Mejía se la está jugando antes de abandonar el Gil Ponce.

EX SECRETARIO GENERAL CGTP

