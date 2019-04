Sur de Soná: Hicaco y Río Grande

domingo 21 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Iniciaba la Semana Mayor el 15 de abril, regresaba de compartir en los corregimientos de Hicaco y Río grande, en el distrito de Soná. Tuve el privilegio de reencontrarme con líderes campesinos, productores, profesionales, mujeres y jóvenes.

Poblados del sur de Veraguas; allí se sigue trabajando en la agricultura, ganadería y el turismo; con la esperanza que vendrán nuevos proyectos que impacten positivamente la región en educación, salud, agua potable e infraestructura, para elevar la calidad de vida de sus habitantes.

Benito, Milton, Isaac ‘Chicho,' Douglas, Marianito, Magdalena y todo el voluntariado que hay en esas comunidades, ciudadanos con valores, principios y compromiso; reunidos bajo los árboles de mango, donde Don Palle, el líder Celestino nos habló de sus sueños, y deseos de seguir la jornada hasta lograr las metas de una mejor región, ya es un adulto mayor, pero su expresión y actitud es de un joven ‘millennial', con ilusiones, rebelde, contestatario y a la vez solidario, preocupado por su país.

También estuvimos con Salvador, quién no pasa de los 40 años, tuvo un trágico accidente en Juan Hombrón y perdió una pierna en su trabajo y no pudo reclamar, pues no tenía recursos para pagar un abogado y no lo indemnizaron. Su fortaleza es impresionante; sin quejarse, está construyendo su casa desde hace un año. Además, es artesano, cría pollos, siembra maíz y hortaliza. Solo pide que las cosas mejoren y que haya más oportunidades para personas como él, que no son una carga para la sociedad. Recordándolo y reflexionando sobre la Semana Santa me vino a la memoria el poema ‘A Dios le pedí, ‘: Pedí fuerzas y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte, pedí sabiduría y me dio problemas para resolver, pedí prosperidad y me dio cerebro y fuerza para trabajar, pedí valor y medio peligro para vencer, pedí amor y me dio personas para querer y ayudar, pedí favores y me dio oportunidad… al final no recibí nada de lo que deseaba, y recibí todo lo que necesitaba.'

Trabajemos por lo que necesitamos como país y aprovechemos cada oportunidad

Feliz Pascua de resurrección.

Excandidata Presidencial por el PRD