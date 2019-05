Silbatinas por su pobre rendimiento

viernes 24 de mayo de 2019 - 12:00 a.m.

Contra las Cuerdas de El Siglo del 24 de mayo del 2019.

El que se sigue metiendo en camisa de once varas es Kid Pacha, aún no se ha enterado que la población cuenta los días para el final de su reinado en el box del patio. Ahora como dos de sus pupilos definieron no combatir en la división canalera, hizo nuevas designaciones a último momento y está haciendo fuerzas para que les den la derecha en el gimnasio de la 5 de mayo.

Este tipo de movimientos han provocado que la afición ya no tenga confianza y le haya dado la espalda al arnulfero. Pacha, al parecer, es un trompadachín que no escucha a su esquina.

La afición espera que el campeón se quede tranquilo y se quite los guantes por el bien del país. Han sido cinco años de muchas escaramuzas, prueba de ello es que conocedores de este duro deporte señalan que el estilo de este boxeador es vengativo.

Veremos después que el periodo del arnulfero termine, en la esquina en que se colocará Kid Pacha, porque los de su misma cuadra están inconformes por como llevó su mandato. Debemos recordar los pedidos de cambios a los interno.

Ya falta poco para que los tricolores tomen la batuta del box del patio, hay esperanzas en que las cosas mejoren.