Sigue en la chirola gringa

miércoles 10 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

En dos días cumple el loco siete meses de estar bien guardado en una chirola gringa, todos sabemos que no tiene derecho a teléfono y por tanto no puede enviar mensajes de texto, ni Twitter, ni Facebook, pero su cuenta no para y algunos dicen que se la maneja un tal Camacho por lo que la misma no para y casi a diario aparece información de la susodicha cuenta.

Por otra parte sus primogénitos siguen como pollitos en fuga, si no robaron nada ¿por qué se fueron? al igual que el tal Chichi, y algunos como un tal Shama y otros que por más que los mencionen no dan señales de vida y para ministerio público como que los mismos no pasaron por el gobierno del latrocinio jamás visto en la historia patria.

Hoy más que ayer se hace necesario que los ciudadanos luchemos en contra de ese mal llamado corrupción, pero hay que luchar más duro en contra de la impunidad que esa es la que de verdad nos está matando.

Si las autoridades se disponen en acabar con la impunidad más rápido se termina con la corrupción, porque la madre de esta es la impunidad.

Cuando se entienda verdaderamente que hay que castigar ejemplarmente y sin titubeos el delito, veremos que los corruptos pensarán dos veces antes de cometer un delito.

Los ejemplos abundan, en los países donde se es más permeable a permitir la impunidad los delitos de cuello blanco no disminuyen al contrario abundan, por fortuna hoy contamos con las redes sociales que conforman mucha rapidez ponen al descubierto las bribonadas de los malandrines disfrazados de políticos, empresarios, y cuanto supuesto líder abunda en la sociedad.

En nuestro Congo la día en el 2009 eligieron al loco porque le compraron el slogan,'entran pobres y salen millonarios' mientras los incautos pensaban que efectivamente el por ser millonario no robaria las arcas del estado y les salió el tiro por la culata, porque ese charlatán entró millonario y salió trillo ario.

Por algo ha decidido no entregarse a las autoridades nacionales porque sabe que llegó con un a estructura montada para robar todo lo que podía y casi seguro que fue el mismo quien propició que sus funcionarios hicieran lo mismo para que ninguno pudiera hablar o denunciarlo.

Ese gobierno en su conjunto fue toda una estructura criminal establecida para delinquir abiertamente y si control alguno desde la cabeza hasta los pies.

Cometería un error si digo que todos sus altos funcionarios fueron corruptos, pero si una gran mayoría de ellos eran parte activa del esquema corrupto montado para robar.

Ex secretario general CGTP