Sexo ilegal

viernes 22 de marzo de 2019 - 12:00 a.m.

Hace unos días participe en un taller sobre la percepción de la situación de la explotación sexual comercial infantil en la provincia de Panamá. Escuché historias muy duras, porque saber que existe es una cosa, pero escuchar casos y experiencias de boca de los voluntarios y trabajadores de algunas fundaciones y asociaciones que trabajan para erradicarla, es muy, pero muy duro y me dio impotencia que al terminar el taller se convirtió en rabia.

Todo comienza con la pobreza afectiva en el hogar. Los niños no pasan tiempo con sus padres, abuelos, tíos, tutores, o con quien los está criando, peor aún, son pocos los que verdaderamente están pendiente de las cosas que llevan los chicos a la casa. Más trágico aún, hay hogares con adultos que se hacen de ‘la vista gorda' por el beneficio económico que genera el menor que ejerce la prostitución; a veces con dinero otras con ‘regalitos'. No me puedo imaginar a una madre sentada viendo las novelas, mientras su pequeña o su hijito está ‘acostándose' con un tipo para que ella pueda pagar las cuentas.

La falta de cifras y estadísticas, especialmente entre la clase media y alta, donde también ocurre, pero se oculta o se disimula, afecta las cifras por lo cual es más complicado crear planes e iniciativas para combatir la prostitución infantil.

Este tema da para escribir miles de artículos; hay gente poderosa metida en esto, sea como parte de una red o como clientes. Hay turismo sexual, leyes que no se cumplen, burocracia, desidia, medios de comunicación que exaltan los anti valores y mucha corrupción.

Ignorar el tema no significa que no esté pasando bajo nues tras narices.

