¡El Señor está contigo¡

jueves 17 de mayo de 2018 - 12:00 a.m.

¡Eres ‘más que vencedor'!

MI-SIÓN: ¿quién crees que eres? Más allá de tu respuesta, Dios sabe quién eres realmente…y de qué eres capaz. ¡Claro…‘Él te formó'! Y, este detalle es importante, porque -por ejemplo-, cuando quieres sacar el máximo provecho de un aparato, acudes al manual del que lo hizo. Me pasó con un extractor de jugos que prometía exprimir hasta la última gota de las frutas. Pero, apenas sacaba unas cuantas gotas. Busqué el manual del fabricante, y arreglé el asunto. Herman@ mí@ panameñ@, a veces nos pasa igual; la Escritura dice: ‘por falta de conocimiento perece mi pueblo'. Esa falta de conocimiento se traduce a veces, en que no usemos nuestro máximo potencial, o ignoramos nuestro potencial. Observa el caso de Gedeón: estaba ‘sacudiendo el trigo para esconderlo de los' ladrones (los madianitas). Este comportamiento revela cierta dosis de miedo, inseguridad, resignación. Entonces, el Ángel del Señor lo visita y dice: ‘¡GUERRERO VALIENTE!'. ¿Qué hace Gedeón? Despotrica contra Dios, y se autodescalifica: ‘¡yo soy de la familia más pobre…soy el más pequeño!'. Sin embargo, para Dios: Gedeón era GUERRERO VALIENTE…y lo convirtió en un ¡comandante libertador! ¿Quién crees que eres? ¡Eres ‘más que vencedor'! ‘Él no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio': ¡acéptalo, acéptate, sácale el jugo a la vida, a tu potencial. No te autodescalifiques, más bien: ¡atrévete, comanda, eres capaz, conquista! ‘¡El Señor está contigo, GUERRER@ VALIENTE!'

ALÉGRATE y canta con JL Guerra: ‘soy un soldado, SOLDADO DE CRISTO';