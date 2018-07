Secuestro del Estado II

miércoles 18 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

Pero, en ese barco insignia subieron los servicios públicos que constitucionalmente el estado debió proteger y garantizar

Desde 1990, cuando los gobiernos de la región ‘compraron' la moda del modelo neoliberal, los nuestros no se quedaron atrás y la abrazan para someternos con los procesos de privatización que van desde las cosas que en definitiva no tiene por qué realizar un estado tales como administrar hoteles, pensiones y burdeles hasta producir azúcar, cemento etc.

Pero, en ese barco insignia subieron los servicios públicos que constitucionalmente el estado debió proteger y garantizar, cuando en los años setenta son los militares quienes los nacionalizan; fueron los mismos militares quienes socavaron sus finanzas para llevarlos a la banca rota y que los sucesivos gobiernos pudieran regalarlos a precio de vaca flaca a las empresas trasnacionales en la década de los noventa con el argumento de que no había dinero para invertir en sus mejoras.

La génesis del asunto está en que se perdió toda la visión social que se tiene de las necesidades por las que atraviesan los más necesitados que igualmente necesitan y requieren de esos servicios para el desarrollo familiar y de sus comunidades, toda vez que la empresa donde no ve posibilidades de lucrar no invierte, por ello tenemos comunidades donde se genera energía eléctrica a través de hidro y las mismas no cuentan con el servicio luz eléctrica, con lo cual castramos toda posibilidades de desarrollo de las personas que habitan en las mismas.

Lo que nos pasa con ETESA no es otra cosa que el castramiento financiero al que la han sometido las distintas administraciones gubernamentales, que no permiten que la ésta pueda a partir de sus propios recursos realizar las inversiones y eso no es otra cosa que llevarla de forma paulatina a un estado agónico en donde nos digan hay que venderla porque no se puede sostener y de esto son culpables tanto Gobiernos centrales como Asamblea de Diputados que se la pasan aprobando cuanta cosa le pongan en la mesa sin analizar las consecuencias que esas medidas imponen a quienes les eligen para que les defiendan o al menos garanticen sus intereses.

El pueblo habló claro y aplaudo el retroceder del gobierno frente a la medida tomada, puesto que el empobrecido pueblo no tiene por qué pagar de sus estropeados bolsillos los errores cometidos por funcionarios de ninguna administración, ni de las pasadas ni de la actual.

Confiamos en que se encontrarán y se tomarán las medidas legislativas para devolverle la independencia que en su momento tuvo ETESA y que se le garantice el uso de su presupuesto sin mayores dilaciones pero con total transparencia como se debe manejar cualquier institución pública.

EX SECRETARIO GENERAL CGTP

