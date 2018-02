Salmo 4:8 ‘…vivir confiado'

jueves 1 de febrero de 2018 - 12:00 a.m.

Pregunta a tu alrededor y te sorprenderá cuantas personas sufren no concilian el sueño o duermen mal

Consumir pastillas para dormir aumenta en un 50% el riesgo de padecer Alzheimer, según reciente estudio publicado en la revista British Medical Journal, basado en análisis a siete mil personas. De ahí que, la medicina moderna apunta a buscar la raíz de estos males para para tratarla, en vez de potenciar daños colaterales que causan las drogas legales. Sin embargo, los trastornos del sueño son tan comunes que sólo en España, el 45% de las personas adultas los padece. Pregunta a tu alrededor y te sorprenderá cuantas personas sufren no concilian el sueño o duermen mal. ¡Qué bueno es saber que hay una cura, sin efectos secundarios! Esa cura es: creerle a Dios, confiar en Él, en Su Palabra cuando en el SALMO 4:8 dice, ‘en PAZ me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo Tu Señor me hacer VIVIR CONFIADO'. Pero, más que una receta espiritual para el insomnio, este SALMOimplica que CONFIAR en el Señor nos permite acostarnos, dormir y VIVIR en PAZ. Observa este detalle, la palabra PAZ del SALMO 4:8, es BETSHALOM en el hebreo original, que significa: perfecto equilibrio entre el hombre interior y el exterior, entre lo que piensas y haces. ¡Cinco siglos antes que Lso-Tse estableciera el ying y el yang, ya el Señor nos hablaba de ese equilibrio, en Su Palabra! ¡Vamos!, no más las pastillas: CONFÍA en Él, y duerme, despierta, VIVE en PAZ…aunque el mundo se caiga a pedazos.